Bäumenheim

14:26 Uhr

360 Haushalte in Bäumenheim seit Freitag ohne TV und Internet

Kunden von Vodafone in Bäumenheim haben seit dem Wochenende weder TV noch Internet oder Festnetz.

Plus Ausgerechnet zum Start der Fußball-EM fällt in Bäumenheim für viele Anwohner TV, Internet und Festnetz aus.

Von Barbara Wild

Pünktlich zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft am Freitagabend hatten über 360 Haushalte in Bäumenheim keinen TV- und Internetempfang mehr. Seit jenem Abend um 21 Uhr gab es eine lokale Störung im Kabelnetz in der Gemeinde Bäumenheim. Betroffen sind bis zu 361 Vodafone-Kunden, die vorübergehend kein Kabel-TV empfangen, nicht im Internet surfen und auch nicht im Festnetz telefonieren können. Das teilt ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage mit.

