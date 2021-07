94-Jähriger übersieht beim Abbiegen ein anderes Auto

In Bäumenheim hat es einen Unfall gegeben. Verursacher war ein 94-jähriger Autofahrer.

Ein 94-Jähriger hat am Freitag in Bäumenheim einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr der Senior gegen 12.10 Uhr mit seinem Auto von der B2 in Richtung Norden ab und wollte im Anschluss nach links in die Kreisstraße DON 38 in Richtung Asbach-Bäumenheim einbiegen. Dabei übersah der Mann den aus Richtung Eggelstetten kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 35-Jährigen – es kam zum Zusammenstoß der.

Bei dem Unfall wurde die 25-jährige Beifahrerin des Vorfahrtsberechtigen leicht verletzt, heißt es von den Gesetzeshütern. Der Sachschaden wird auf rund 8500 Euro geschätzt.