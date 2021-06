Bäumenheim

Asyl: Wie zwei Syrer in Bäumenheim angekommen sind

Plus Ahmad Altawil und Noori Abdulhamed aus Syrien haben bei Grenzebach gelernt und liefern bei ihren Prüfungen Glanzleistungen ab

„Miteinander lernen. Miteinander lachen. Miteinander arbeiten.“ So beschreibt Noori Abdulhamed die Atmosphäre in der Ausbildung bei Grenzebach in Kürze. Der 26-Jährige hat wie Ahmad Atlawil (34) den Beruf Elektroniker für Betriebstechnik erlernt und die praktische Prüfung mit Bravour abgelegt sowie den theoretischen Teil gemeistert. Noori Abdulhamed ist nun bei dem Unternehmen in Bäumenheim im Schaltschrankbau tätig, Ahmad Atlawil in der Hardware-Konstruktion. Alles, was an Fähigkeiten und Wissen gefragt ist, um ihre Aufgaben zu bewältigen, haben die beiden seit ihrem Ausbildungsstart 2017 gelernt – vom Lesen der Stromlaufpläne bis zum Aufbau von Bedienpulten an großen Anlagen für die Automobil- oder Glasindustrie.

