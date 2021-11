Bäumenheimer gewinnt bei der Deutschen Quizmeisterschaft

Plus Der Bäumenheimer Christoph Paninka ist neuer deutscher Quizmeister im Doppel. Dabei lässt er TV-Größen aus „Gefragt – gejagt“ hinter sich.

Seine größten Konkurrenten kennt man vom Fernsehen, aus der ARD-Serie „Gefragt – gejagt“. Sebastian Jacoby, Sebastian Klussmann und Holger Waldenberger mussten aber dieses Mal ihm und seinem Mitstreiter den Vortritt lassen: Christoph Paninka hat gemeinsam mit Martin Ehrl in Berlin die Deutsche Doppel-Quizmeisterschaft gewonnen. „Ich habe es geschafft“, jubelte der Bäumenheimer Gymnasiallehrer am Ende. Es sei sein größter Erfolg im Quiz-Metier, freute er sich.