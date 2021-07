Bäumenheims Altbürgermeister kriegt nicht nur eine Urkunde 

Plus Martin Paninka verabschiedet in Bäumenheim Gemeinderäte und würdigt die Verdienste seines Vorgängers Otto Uhl. Dieser bekommt ein besonderes Geschenk.

Otto Uhl wird in Bäumenheim eine große Ehre zuteil. Sein Nachfolger als Bürgermeister Martin Paninka vollzog bei einem Festakt schon einmal die offizielle Würdigung: Otto Uhl wurde zum Altbürgermeister der Industriegemeinde ernannt.