Bäumenheim

12:34 Uhr

Brand in Bäumenheimer Firma: Feuerwehren im Einsatz

In einer Firma in Asbach-Bäumenheim hat es gebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

In der Firma Agco in Asbach-Bäumenheim hat es am Samstag gebrannt. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz.

Bei der Firma Agco in Asbach-Bäumenheim hat es am frühen Samstagabend gebrannt. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz. Gegen 18.30 Uhr löste laut Polizei die Brandmeldeanlage in dem Unternehmen aus. Die Ursache war in der Schleifstaubabsauganlage zu suchen, welche die Luft von der Schweiß- und Schleifhalle in einen im Außenbereich angebrachten Filter absaugt. Ein kleiner Brandherd hatte sich in der Absauganlage entfacht, nachdem bis etwa 14 Uhr noch Arbeiten in dem Bereich verrichtet worden waren. Die Feuerwehren sind mit knapp 30 Kräften vor Ort Die Werkfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim, die mit knapp 30 Kräften vor Ort waren, hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Feuerwehr erkundete mit schwerem Atemschutz den Innenraum und löschte Glutnester in der Filteranlage. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entstand weder Personen- noch Sachschaden. (dz)

