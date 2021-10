Brückensanierung in Bäumenheim: Straße für vier Wochen gesperrt

Zwischen dem 25. Oktober und 19. November ist bei Bäumenheim die Brücke über die Bundesstraße 2 gesperrt.

In der Zeit von 25. Oktober bis vor- aussichtlich 19. November ist die Kreisstraße DON38 in Asbach-Bäumenheim im Bereich der Bahnbrücke im Josef-Donau-Ring voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt in Donauwörth mit. Grund für die Sperrung sind Brückensanierungen.

Die Umleitung erfolgt in diesem Zeitraum auf der Kreisstraße DON28 nach Mertingen, wo der Verkehr über die ST2027 auf die B2 beziehungsweise Richtung Oberndorf geschickt wird. Aus Richtung Eggelstetten kommend wird der Verkehr in Asbach-Bäumenheim über die Römerstraße, die Mertinger Straße und die Bäumenheimer Straße nach Mertingen geschickt. (pm)