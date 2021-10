Der Spatenstich für die Mertinger Straße ist erfolgt

Plus Was die Bürger bereits entschieden haben, ist nun offiziell: Geda und die Gemeinde bauen die neue Ortsverbindungsstraße - und setzen damit einen Meilenstein.

Hochstimmung herrschte bei den Beteiligten des offiziellen Spatenstichs zur Verlegung der Mertinger Straße in Bäumenheim. Geda-Geschäftsführer Johann Sailer und Gäste aus Politik und Gesellschaft haben „lange auf diesen Moment gewartet“, wie Sailer sagte. Gekommen waren unter anderem der bayerische Wirtschaftsstaatssekretär, Roland Weigert, Landrat Stefan Rößle, Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler und Bäumenheims Bürgermeister, Martin Paninka.