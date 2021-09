Bäumenheim

Der neue Pfarrer hofft, allem gerecht zu werden

Gut 500 Gläubige aus Bäumenheim, Mertingen und Oberndorf kamen, um die neue Pfarreiengemeinschaft Schmutter-Lech zu feiern. Auch die offizielle Amtseinführung von Pfarrer Markus Lidel (rechts) fand in diesem Zusammenhang statt. Mit dabei war auch Donauwörths Dekan Robert Neuner (links).

Plus Rund 500 Gäste feiern die Errichtung der neuen Pfarreiengemeinschaft Schmutter-Lech und die Amtseinführung von Pfarrer Lidel. Dessen Predigt lässt aufhorchen.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Es dürften an die 500 Gläubige aus den Gemeinden Asbach-Bäumenheim, Mertingen und Oberndorf gewesen sein, die sich an diesem spätsommerlichen Sonntagnachmittag auf dem Marktplatz in Asbach-Bäumenheim eingefunden hatten, um gemeinsam mit zahlreichen Geistlichen aus der Pfarrgemeinschaft Donauwörth sowie der Diözese Augsburg den Festgottesdienst anlässlich der Errichtung der Pfarreiengemeinschaft Schmutter-Lech zum 1. September und die Einführung von Pfarrer Markus Lidel zu feiern.

