Bäumenheim-Hamlar

16.08.2021

Baggersee Hamlar: Johanna (9) rettet zwei Männern das Leben

Johanna Haller aus Mertingen hat zwei Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Die Männer sprangen von dem Steg des Baggersees in Hamlar ins Wasser, obwohl sie nicht schwimmen konnten. Als Mitglied der Wasserwacht Bäumenheim erkannte sie die Situation und holte Hilfe. „Leider können die meisten Menschen in höchster Not nicht um Hilfe rufen. Man spricht dabei vom ‚Stillen Ertrinken‘.“

Plus Zwei Männer drohen am Baggersee in Hamlar zu ertrinken. Johanna aus Mertingen sieht das und reagiert genau richtig. Was genau geschehen ist, erzählt sie hier.

Von Viktoria Gerg

Sonntagnachmittag. Es ist heiß und bestes Badewetter. Der Baggersee in Hamlar ist gut besucht. Zwischen planschenden Kindern und vielen Erwachsenen bemerkt niemand, dass mitten unter ihnen gerade zwei Männer ums Überleben kämpfen. Niemand außer der neunjährigen Johanna.

