Bäumenheim-Hamlar

09:49 Uhr

Schwerer Betriebsunfall in Hamlar

Ein schwerer Betriebsunfall hat sich am Montag in Hamlar ereignet.

Bei Servicearbeiten in einem Betrieb in Hamlar hat sich ein Mann schwer am Arm verletzt. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Bei einem Indfustriebetrieb in Hamlar hat sich am Montagmittag ein schwerer Betriebsunfall ereignet. Ein 63-jähriger Luft- und Klimatechniker einer Fremdfirma aus dem Raum Augsburg wollte dort turnusmäßig Kühlgeräte warten. Beim Einstellen des Drucks eines Kühlaggregates für eine Fräsmaschine, das nach Angaben der Polizei wohl nur bei laufendem Motor möglich ist, geriet der 63-Jährige mit dem linken Arm in das rotierende, mechanische Lüftungsrad. Betriebsunfall in Hamlar: Schnitte am kompletten linken Unterarm Er erlitt dadurch mehrere tiefe Schnittverletzungen am kompletten linken Unterarm sowie der linken Hand. Da zuerst von lebensbedrohlichen Verletzungen ausgegangen wurde, kam der Techniker per alarmiertem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Augsburg. Ein Verschulden Dritter könne, so die Polizei, nach momentanem Kenntnisstand ausgeschlossen werden, so die Polizei Donauwörth. (dz)

