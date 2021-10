Heimatfreunde Bäumenheim erzählen alte Geschichten mit neuem Esprit

Plus Ein Weg, ein Stein, ein Kochbuch. Die Projekte der Heimatfreunde Asbach-Bäumenheim könnten nicht unterschiedlicher und innovativer sein. Was genau dahinter steckt.

Ruhig ist es dort zwischen den mittlerweile gelb-roten Sträuchern etwas abseits vom Spazierweg. Nur die Schmutter, die sich einige Meter zuvor teilt und dort wieder zusammenkommt, plätschert vor sich hin. „Hier an der Schmutter steht auch die Königsmühle“, erzählt Mario Felkl, Vorsitzender der Heimatfreunde Asbach-Bäumenheims. Wie er sagt, war die Königsmühle der Motor für die Leinenspinnerei, die 1865 gegründet worden ist. Die meterhohen Schornsteine der Spinnerei waren damals kilometerweit zu sehen. Doch wo früher Fabrikhallen, Bürogebäude und Arbeitshäuser waren, stehen heute der Rewe-Markt, das Haus der Vereine und Wohngebäude. Die Spinnerei hat einst das Ortsbild und die Ortsgeschichte Asbach-Bäumenheims maßgeblich geprägt. Auf den ersten Blick scheint davon nichts aber übrig zu sein.