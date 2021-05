Bäumenheim

vor 53 Min.

Kinderzuschuss für Bauherren in Bäumenheim

Plus Die Gemeinde verlängert ihre großzügige Unterstützung für Familien, die sich in Bäumenheim ansiedeln. Doch die Richtlinien sollen grundlegend überarbeitet werden.

Von Barbara Wild

„Vorfahrt für Familien“ heißt das Förderprogramm in Asbach-Bäumenheim, das Familien mit Kindern einen finanziellen Zuschuss verspricht, wenn sie in Bäumenheim ihr Eigenheim verwirklichen. Möglich ist das bisher für Bauherren, die von der Gemeinde Grundstücke kaufen. Sollten sie Kinder haben oder bekommen erhalten sie eine bestimmte Summe pro Kind – gestaffelt nach Anzahl. Dieses Programm wird nun bis Ende 2022 fortgeführt – dann will die Gemeinde grundsätzlich darüber nachdenken, wie sie Fördergelder in Zukunft verteilt und an welche Bedingungen diese geknüpft sind.

