vor 37 Min.

Bäumenheim: Kleintransporter landet in Garten

Dieses Auto war in den Unfall mit dem Kleinlaster in Bäumenheim verwickelt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

In Bäumenheim gibt es einen schadensträchtigen Unfall. Verwickelt ist auch eine 33-jährige Autofahrerin, die ihren Sohn mit im Wagen hat.

Zwei verletzte Personen, hoher Sachschaden und ein Fahrzeug in einem Garten – das ist die Bilanz eines Unfalls der sich am Dienstagnachmittag in Bäumeheim ereignet hat. Verursacher war nach Angaben der Polizei ein 47-Jähriger.

Der Fahrer des Kleintransporters wollte um kurz nach 17 Uhr aus der Wielandstraße in den Josef-Dunau-Ring einfahren und übersah dabei ein von links kommendes Auto. Dessen 33-jährige Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeuge kollidierten so heftig, dass der Kleintransporter in einem gegenüberliegenden Gartengrundstück zum Stehen kam. Dabei wurde auch noch eine Straßenlaterne beschädigt.

Der Unfallverursacher blieb nach ersten Feststellungen unverletzt. Die Geschädigte und ihr ordnungsgemäß gesicherter vierjähriger Sohn wurden mutmaßlich nur leicht verletzt, berichten die Beamten. Der Rettungsdienst nahm vorsorglich alle drei Beteiligten mit in die Donau-Ries-Klinik. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf rund 30000 Euro geschätzt, heißt es von den Gesetzeshütern.

