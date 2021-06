Ladendieb in Bäumenheim packt Rucksack voll Ware

In Bäumenheim ist ein Ladendieb mit einem prall gefüllten Rucksack erwischt worden. Was der Unbekannte alles stehlen wollte.

Gleich einen ganzen Rucksack voll mit Ware gepackt hat ein Ladendieb in Asbach-Bäumenheim. Der Unbekannte zahlte der Polizei zufolge am Samstag um 12.10 Uhr an der Kasse zwei Flaschen Bier. Weil er den prall gefüllten Rucksack mit sich führte, sprach ihn ein Detektiv auf den Inhalt des Behältnisses an.

Zum Vorschein kommen Obst, Wurst- und Fleischwaren

Der Verdächtige flüchtete. Als er bemerkte, dass ihm der Ladendetektiv folgte, entledigte sich der offensichtliche Dieb seines Rucksacks und machte sich aus dem Staub. Es stellte sich heraus, dass sich der Täter Obst, Wurst- und Fleischwaren sowie diverse andere Lebensmittel im Gesamtwert von 114 Euro eingepackt hatte.

Der Unbekannte wird laut Polizeiinspektion Donauwörth so beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, ungefähr 35 Jahre alt, volles, rundes Gesicht. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Hinweise: Telefon 0906/706670.. (dz)

