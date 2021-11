Bäumenheim

vor 20 Min.

Materialmangel: Arbeitspause bei Agco Fendt in Bäumenheim

In Bäumenheim werden Kabinen und Blechteile für Fendt-Traktoren produziert. Doch derzeit fehlen wichtige Teile.

Plus Erneut gehen Mitarbeiter beim Traktorenhersteller Agco Fendt in Kurzarbeit. Tageweise steht damit die Produktion still.

Von Barbara Wild

Der Allgäuer Traktorenhersteller Agco Fendt schickt Teile seiner Belegschaft am Standort Bäumenheim erneut in eine Arbeitspause. Grund dafür sind laut Pressestelle fehlende Lieferteile. Wie viele der insgesamt 1200 Mitarbeiter wirklich davon betroffen sind, konnte eine Sprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung nicht benennen. Während des Produktionsstopps gehen die Beschäftigen in Kurzarbeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen