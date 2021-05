Bäumenheim

vor 43 Min.

Wie Kommunen aus der Region Donauwörth mit Wachstum kämpfen

Plus Der Landkreis wächst, und manche Kommunen extrem schnell. Das zeigt besonders eine paradoxe Statistik. Rasantes Wachstum aber bringt Probleme mit. Wie Bäumenheim diese lösen will.

Von Christof Paulus

Man kann wirklich zu beliebt sein. Kaum eine Kommune in der Region ist in den vergangenen 25 Jahren so gewachsen wie Asbach-Bäumenheim. Warum – das ist relativ schnell erklärt. Eine größere Aufgabe ist es, all das zu regeln, was das schnelle Wachstum mit sich bringt. Und die Gemeinde ist mit ihrer Entwicklung im Landkreis nicht alleine.

