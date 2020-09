14:04 Uhr

Bäumenheim: Motorradunfall wegen Ölspur

Wegen einer Ölspur kam in Motorradfahrer in Bäumenheim ins Schlingern. Die Polizei sucht indes nach Hinweisen auf den Verursacher.

Über die Integrierte Leitstelle wurde am Freitag kurz vor 18 Uhr der Polizei in Donauwörth eine größere Ölspur bei Asbach-Bäumenheim mitgeteilt. Diese verlief vom Kreisverkehr am Autohof in der Mertinger Straße bis zur Auffahrt der Bundesstraße B2. Laut dem noch unbekannten Mitteiler sei deswegen bereits ein Motorradfahrer ins Straucheln geraten. Die Streife der Polizei Donauwörth forderte nach Eintreffen aufgrund der Größe der Ölspur die Feuerwehr zum Abbinden nach. Gegen 18.30 Uhr meldete sich der Motorradfahrer bei der Polizei in Donauwörth.

Zuhause stellte der Motorradfahrer aus dem Ries Schäden fest

Der 38-Jährige aus dem Ries fuhr in den Kreisverkehr und stürzte aufgrund der Ölspur. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt und fuhr zunächst nach Hause, wo er feststellte, dass sein Motorrad bei dem Unfall beschädigt worden war. Wer Angaben zur Verursachung der Ölspur machen kann, sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0906/7066711 zu melden. (dz)

