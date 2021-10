Bäumenheim

10:43 Uhr

Nächstes Millionenprojekt für Bäumenheim: Das Rathaus soll barrierefrei werden

Plus Nach jahrelanger Diskussion ist jetzt eine Entscheidung gefallen: Das Rathaus in Bäumenheim wird modernisiert. Nur einer spricht von "Steuergeldverschwendung".

Von Barbara Wild

In der Industriegemeinde Bäumenheim steht das nächste Millionenprojekt an. Das Rathaus wird modernisiert und das für 1,6 Millionen Euro. Das Gebäude ist zwar nicht wirklich alt, aber die Anforderungen haben sich verändert. Mehr Personal arbeitet mittlerweile dort, es gibt zu wenig Büros. Das Haus ist nicht barrierefrei, zudem schließen die Fenster nicht mehr richtig, und es gibt keine zweite Fluchttreppe. Deshalb soll das Bäumenheimer Rathaus renoviert werden. Kostenpunkt: 1,6 Millionen Euro. Und das in Zeiten, in denen Bäumenheim massive Investitionen vor sich hat.

