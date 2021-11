Bäumenheim

12:00 Uhr

Prozess: Brutaler Angriff nach Beziehungsstreit in Bäumenheim

Nach einer brutalen Attacke in Bäumenheim müssen sich vier Männer vor dem Landgericht Augsburg verantworten.

Plus Nach einem Beziehungsstreit wird ein Mann übel zugerichtet, sein Leben kann nur mit einer Notperation gerettet werden. Nun stehen vier Männer vor Gericht.

Von Michael Siegel

Scheiben klirren, Türen splittern, Fäuste fliegen, Fußtritte treffen: Am Ende kann das schwer verletzte Opfer nur noch mittels einer Notoperation am Leben gehalten werden. Brutal zugegangen ist es im September 2020 nach einem Beziehungsstreit in Bäumenheim. Nun müssen sich vier Männer wegen versuchten Totschlags vor dem Augsburger Landgericht verantworten.

