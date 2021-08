Rechts überholt: Unfall mit hohem Schaden auf der B2 bei Bäumenheim

Ein 30-Jähriger wird auf der B2 bei Bäumenheim ungeduldig und überholt auf riskante Weise über die rechte Spur. Dann kracht es.

Einen heftigen Unfall hat es am Sonntagnachmittag auf der B2 bei Bäumenheim gegeben. Ein unerlaubtes Überholmanöver von rechts sorgte für teuren Schaden und einen Fahrer, der ins Krankenhaus musste.

Ein 30-jähriger Fahrer eines VW-Busses aus dem Landkreis Rosenheim war gegen 15 Uhr von Augsburg nach Donauwörth unterwegs. Vor ihm auf dem linken Fahrstreifen befand sich ein Skoda eines 55-jährigen Schwabachers. der dem 30-Jährigen offenbar zu langsam fuhr.

Dieser überholte den Vordermann verbotenerweise auf dem rechten Fahrstreifen, schloss dabei allerdings auf einen weiteren Wagen auf, der auf der rechten Spur unterwegs war. Als er sehr knapp wieder auf die linke Spur einscheren wollte, schnitt der Rosenheimer den Skodafahrer und krachte diesem in die vordere Beifahrerseite. Daraufhin verlor der Fahrer des VW-Busses die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern, prallte in die linke Leitplanke und auch noch gegen den anderen Wagen.

Er kam schließlich im Gebüsch am Straßenrand zum Stehen. Der Unfallverursacher gab den Polizeibeamten vor Ort an, einen Schock erlitten zu haben, und wurde in die Donau-Ries-Klink nach Donauwörth gebracht. Die Folge seines Verhaltens ist jetzt eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs, wie die Polizei Donauwörth mitteilt. Der VW-Bus musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. (dz)