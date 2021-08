Schusswaffen bei Streit in Bäumenheim im Spiel

Bei einem Streit unter Nachbarn in Asbach-Bäumenheim sind Waffen im Spiel. Das hält die Polizei in Atem.

Ein Nachbarschaftsstreit in Asbach-Bäumenheim hat am Freitagabend die Polizei in Atem gehalten. Weil bei der Auseinandersetzung auch Schusswaffen im Spiel waren, haben die beiden Männer, die an der Aktion beteiligt waren, jetzt Ärger am Hals.

Nach Erkenntnissen der Polizeiinspektion Donauwörth passierte am Freitag gegen 21.40 Uhr in Asbach-Bäumenheim Folgendes: Ein 29-Jähriger fuhr zu seinem Nachbarn, 48, auf den Hof, da es Streit wegen einer Kfz-Werkstatt gab. Der 29-Jährige wollte den Kontrahenten zur Rede stellen, da dieser angeblich falsche Anschuldigungen verbreitet hatte.

29-Jähriger bedroht mit Waffe seinen Nachbarn

Im Laufe des Streits holte nach Erkenntnissen der Gesetzeshüter der jüngere Mann aus seinem Pkw eine Schusswaffe und bedrohte den 48-Jährigen mit dieser. Anschließend fuhr der 29-Jährige davon. Nachdem die Polizei mehrere Einsatzkräfte zusammengezogen hatte, konnten sie den jungen Mann auf dessen Grundstück festnehmen. Er leistete keinen Widerstand.

In dem Fall kam jedoch ein Sachverhalt hinzu. Während die Beamten den 29-Jährigen dingfest machten, hantierte der 48-Jährige in seiner Garage zusammen mit seinem Sohn, 18, mit seiner eigenen Schreckschusswaffe. Dabei löste sich ein Schuss. Deshalb setzten die Polizisten auch den 48-Jährigen kurzfristig fest.

Anzeigen gegen die beiden Beteiligten

Die Folgen des Streits und seiner Begleitumstände: Den 29-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung, während der 48-Jährigen eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz zu erwarten hat. Beide Männer gelangten nach Abschluss der Anzeigenaufnahmen wieder auf freien Fuß. (dz)