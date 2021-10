Unfall bei Bäumenheim: Auto erfasst Radfahrer

Ein Autofahrer nimmt in Bäumenheim einem Radfahrer die Vorfahrt. Der stürzt und muss mit dem Sanka ins Krankenhaus.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags ist ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Auto in Bäumenheim verletzt worden. Der 51-jährige Fahrradfahrer war gegen 6.15 Uhr auf dem parallel zur Mertinger Straße verlaufenden Radweg in Richtung Osten/ B2 unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein 33-jähriger Buttenwieser mit seinem Auto von der Fendtstraße nach rechts in die Mertinger Straße einbiegen.

Radfahrer stützt bei Bäumenheim nach Kollision mit Auto

Der Autofahrer missachtete dort das Zeichen "Vorfahrt gewähren". Der Radler konnte nicht mehr reagieren und prallte in den vorderen rechten Kotflügel des Autos. Er stürzte. Glücklicherweise trug er einen Fahrradhelm, der schwerwiegendere Verletzungen verhinderte. Dennoch ging der Unfall nicht spurlos an dem Radfahrer vorbei: Mit Knieverletzungen wurde er mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur weiteren Behandlung gebracht.

Der geschätzte Schaden beläuft sich auf unter 1000 Euro. Die Polizei Donauwörth hat gegen den 33-jährigen Autofahrer ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet.

