Bäumenheim

10:57 Uhr

Unfallflucht in Bäumenheim durch Kameraaufzeichnung geklärt

Ein Fahrer stieß mit einem anderen Auto an einer Tankstelle in Bäumenheim zusammen. Er wollte danach fliehen - dachte aber nicht an die Kameras.

Der Fahrer eines blauen Nissan rangierte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in Bäumenheim. Dabei übersah dieser offensichtlich einen schwarzen BMW der 5-er Reihe, der vor einer Zapfsäule abgestellt war. Durch den Zusammenprall entstanden mehrere Beschädigungen im Stoßfänger des geparkten Wagens. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Anhand der Kameraaufzeichnungen konnte das Verursacherfahrzeug aber wenig später ausfindig gemacht werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht läuft aktuell bei der Polizeiinspektion Donauwörth. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Donau-Ries Unfallserie im Kreis Donau-Ries: Haarsträubende Szenen

Donau-Ries-Kreis Plus Schneesturm sorgt für zahlreiche Verkehrsunfälle

Donauwörth Fahrer lässt bei eisigen Temperaturen zehn Hunde im Auto

Themen folgen