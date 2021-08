Unzufrieden mit der „Leistung“: Frau klaut das Handy ihres Liebhabers

Eine 47-Jährige und ein 32-Jähriger verabreden sich zum Schäferstündchen. Das läuft nicht wie gewünscht. Warum am Ende sogar die Polizei ins Spiel kommt.

Eine 47-Jährige aus dem Landkreis Dillingen hat sich am frühen Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz eines Autohofes neben der B2 bei Bäumenheim zu einem privaten Schäferstündchen mit einem 32-Jährigen getroffen. Die Frau geriet jedoch der Polizei zufolge gegen 14 Uhr – aufgrund offenbar fehlender Leistung des Mannes – derart in Rage, dass sie das Stelldichein einseitig beendete, dessen Mobiltelefon im Wert von 200 Euro an sich nahm und wutentbrannt mit ihrem Auto davonfuhr. Der 32-Jährige wandte sich nach einigem Warten hilfesuchend an die Inspektion Donauwörth, wo er eine Anzeige wegen Diebstahls erstattete.

Währenddessen kehrte die 47-jährige ihren Aussagen zufolge noch zweimal an den Liebesort zurück, um den Geschädigten zu suchen – per Mobiltelefon erreichen konnte sie ihn ja nicht mehr. Er selbst hatte die Nummer der Frau lediglich in dem entwendeten Handy abgespeichert, was ebenfalls eine Kontaktaufnahme verhinderte.

Die Frau konnte schließlich von den Gesetzeshütern telefonisch am Festnetzanschluss ihrer Wohnanschrift erreicht werden und übergab schließlich auf der Donauwörther Wache das entwendete Handy wieder an seinen Eigentümer. Der 32-Jährige verzichtete im Gegenzug auf einen Strafantrag. Die juristische Bewertung des Sachverhaltes obliegt nun der Staatsanwaltschaft.