Bäumenheim bekommt im Herbst einen neuen Pfarrer

Plus Ivan Novosel geht zum 1. September in den Ruhestand. Wer ihm nachfolgt und warum dieser Generationswechsel bei den Pfarrern noch andere Folgen haben könnte.

Von Helmut Bissinger

In den Pfarreien Bäumenheim und Mertingen kommt es zu einem Generationswechsel. Als erster der langjährigen Pfarrer wird sich Ivan Novosel zum 1. September in den Ruhestand verabschieden. Der Kroate wird dann 15 Jahre Geistlicher der katholischen Gläubigen in Maria Immaculata und Sankt Nikolaus in Oberndorf gewesen sein. Aber auch ein anderer Pfarrer denkt offensichtlich an Abschied.

Dabei handelt es sich um Mertingens Pfarrer Pater Alexander Thuruttikat. „Gut möglich, dass es in den beiden Pfarrgemeinden mittelfristig strukturelle Veränderungen gibt“, sagt Dekan Pfarrer Robert Neuner. Er lenkt den Blick auf die Pfarrstelle in Bäumenheim, die von der Diözese Augsburg bereits neu besetzt wurde. Mitten in der Hochphase der Corona-Krise war dies den Gläubigen bereits verkündet worden.

Markus Lidel wird Nachfolger von Ivan Novosel

Zum Nachfolger von Ivan Novosel wurde Markus Lidel berufen. Zwischenzeitlich war der 32-Jährige bereits mehrmals in Bäumenheim, um mit den Verantwortlichen zu sprechen. Zunächst wird Lidel, wie er erklärt, im Kloster Holzen wohnen, weil das Pfarrhaus von Maria Immaculata renoviert und umgebaut werde. Für Dekan Neuner ist Lidel kein Unbekannter. Er kennt ihn bereits aus Augsburger Zeiten.

Lidel, der derzeit Kaplan in Königsbrunn ist, freut sich auf die neue Herausforderung. Regelmäßige Kirchgänger in Königsbrunn schätzen seinen kräftigen und frohen Gesang. Ja, er habe schon als kleiner Bub gerne und viel gesungen, sagt Lidel, ein ehemaliger Domsingknabe. Mit dem berühmten Knabenchor sei er auch heute noch freundschaftlich verbunden. Musik und Gesang seien für ihn eine „innere seelische Entspannung“.

Schon als Fünfjähriger wollte er Pfarrer werden

Den Pfarrberuf bezeichnet er als Leidenschaft, „heute mehr denn je“. Schon als er fünf Jahre alt war, habe er Pfarrer werden wollen. „Nur das Schreinerhandwerk wäre eine Alternative gewesen“, schmunzelt Lidel. Seit Generationen gibt es im Stadtteil Oberhausen in Augsburg den elterlichen Familienbetrieb.

Doch nicht nur Schreiner hat es in der Familie immer schon gegeben, sondern auch Pfarrer und Geistliche, wie den 2014 verstorbenen bekannten und beliebten Prälat Erich Lidel, ein Großonkel, auf den er immer wieder angesprochen werde.

Ein weiterer Großonkel, ebenfalls Priester, aus Babenhausen habe ihn von früh an geprägt und den Wunsch verstärkt, Pfarrer zu werden. Dort, beim Onkel, habe er gerne mit seinen zwei Brüdern die Ferien verbracht. Auch in seiner Heimatpfarrei Sankt Martin in Oberhausen habe er sich seit seiner Kindheit engagiert.

„Die Liturgie ist eine Erfüllung“, meint Lidel. Das sei die Nährquelle, ein wichtiger Baustein im Gemeindeleben. Die Liturgie habe die Kraft, Menschen zu berühren. Das habe er schon als Ministrant in Oberhausen erfahren.

In Augsburg und Rom studiert

In Königsbrunn kümmert sich Lidel derzeit besonders engagiert um die Ministrantenarbeit. Der neue Bäumenheimer Pfarrer hat Theologie in Augsburg und Rom studiert, ehe er in Sankt Lorenz in Kempten und von 2014 bis 2016 in der Pfarreigemeinschaft Murnau tätig war. Zum Priester war er am 2. Juni 2016 geweiht worden.

Verstärkung erhält Markus Lidel zum 1. September von Anja Konrad-Müller, die als Gemeindereferentin von Nördlingen nach Bäumenheim wechselt.

Gibt es dann eine Pfarreiengemeinschaft?

Wann Pater Alexander in Sankt Martin seinen Abschied nimmt, ist indes noch nicht ganz klar. Insider meinen zu wissen, dass der Inder im Herbst 2021 die Pfarreien in Mertingen, Druisheim und Heißesheim in neue Hände gibt. Ihn ziehe es nach Kerala, seine indische Heimat.

Es wäre keine große Überraschung, so wird laut gemunkelt, wenn die Pfarreien Bäumenheim (mit Oberndorf) und Mertingen (mit Druisheim und Heißesheim) dann eine Pfarreiengemeinschaft bilden würden. Möglicherweise mit der Unterstützung eines Kaplans, könnte deren Leitung Markus Lidel übernehmen. Sein Motto lautet: „Offen sein und in den Gesprächen mit den Gläubigen gut hinhören.“

