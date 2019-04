vor 56 Min.

Bäumenheim drohen neue Schulden

In der Kommune stehen teure Großprojekte an. Noch kommt die Industriegemeinde allerdings ohne Kredite aus. Das könnte sich ab 2020 ändern, wenn die Maßnahmen beginnen

Von Helmut Bissinger

Herkulesaufgaben, Großprojekte, Sanierungen – in Bäumenheim wird angesichts großer Herausforderungen seit Jahren geplant – und gerechnet. Denn das, was bewältigt werden muss, wird teuer. Da kommt es der Industriegemeinde zugute, dass die Gewerbesteuer nach wie vor reichlich sprudelt: Mit 6,48 Millionen Euro an Einnahmen von den Betrieben rechnet jedenfalls Kämmerin Johanna Ellinger. Dazu kommen knapp drei Millionen Euro als Anteil aus der Einkommenssteuerbeteiligung.

Der Haushalt (vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet) schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 18,97 Millionen Euro ab. Bürgermeister Martin Paninka freute sich, dass es wiederum gelungen sei, den Etat früh vorzulegen. Nichtsdestotrotz mahnte der Rathauschef: „Nicht nur unsere großen Herausforderungen müssen in den nächsten Jahren bewältigt werden, sondern auch unsere Satzungen überarbeitet werden.“ Dies sei die Grundlage, um höhere Einnahmen zu generieren.

Um die anstehenden Aufgaben meistern zu können, sei es wichtig, im Rathaus gut aufgestellt zu sein. Zwar sei es schwierig, geeignete Kräfte zu finden, aber ein neuer Stellenplan schaffe zumindest eine Basis.

Ein weiterer Schritt, so Paninka, sei der angestoßene Umbau des Rathauses, um mehr Platz für die Verwaltung zu bekommen. Angesichts der „immensen Investitionen“ wies er darauf hin, dass die ins Auge gefassten Maßnahmen auch die notwendigen Verwaltungsressourcen erforderten.

Kämmerin Ellinger hat den aktuellen Haushalt mit dem Titel „Blickpunkt der Planung und Vorbereitung“ umschrieben. Paninka nannte einmal mehr die Ziele: die Fortführung der Ortskernsanierung („um auch weiterhin im Städtebauförderprogramm zu bleiben“), die Sanierung der 45 Jahre alten Schule, den Neubau des 40 Jahre alten Wasserwerks, die Sanierung des 48 Jahre alten Hallenbades, die Sanierung von Straßen und den Umbau des 30 Jahre alten Rathauses.

Paninka mahnte, sparsam zu wirtschaften, denn mit einem „extremen Geldsegen“ wie in Donauwörth durch einen exorbitanten Anstieg der Gewerbesteuer sei nicht zu rechnen. Dennoch werde man 2019 noch ohne Darlehensaufnahme auskommen. Das werde sich aber ändern, sobald die Baumaßnahmen in Angriff genommen würden. Dazu zählt auch der zweite Abschnitt beim Ausbau der Hauptstraße. Im Oktober soll nach Angaben des Bürgermeisters damit begonnen werden, den Regenwasserkanal dort neu zu verlegen, ebenso wie die Trinkwasserleitung. Dafür seien 375000 Euro kalkuliert worden. Nach der Winterpause soll dann im Frühjahr 2020 der Ausbau bis zum Rathaus erfolgen.

Was ist darüber hinaus geplant? Paninka will mit dem Gemeinderat das Spielplatzkonzept vorantreiben. Dafür wurden 270000 Euro angesetzt. Der Umbau des Rathauses schlägt mit 212000 Euro zu Buche. Dazu kommen: der Bau einer Wachstation mit öffentlichen Sanitäranlagen im Naherholungsgebiet Hamlar (195000 Euro), der Schmuttergrün-Weg als Gemeinschaftsprojekt mit der Nachbargemeinde Mertingen (200000 Euro), die Sanierung der unbebauten Fläche am Rewe-Verbrauchermarkt als Verpflichtung (310000 Euro) und der Breitbandausbau (50000 Euro). Fast 400000 Euro müssen aufgewendet werden, um die Großprojekte weiter zu planen und begutachten zu lassen.

Rund vier Millionen Euro fließen in diesem Jahr an den Landkreis, weitere 1,4 Millionen Euro als Gewerbesteuerumlage an Bund und Land. Dass man keine neuen Kredite aufnehmen muss, ist der Tatsache geschuldet, dass aus der Rücklage rund 1,6 Millionen Euro entnommen und Bausparverträge in Höhe von etwas mehr als einer Million Euro zugeteilt werden.

Schließlich brachte Paninka ein altbekanntes Thema aufs Tablett: die Defizite der kommunalen Einrichtungen. Sie würden ständig von der Kommunalaufsicht bemängelt. Allein für das Hallenbad beträgt es 253000 Euro, zur Wasserversorgung schießt die Gemeinde 97000 Euro zu, zur Abwassergebühr rund 143000 Euro. Es sei „unerlässlich“ für eine erhebliche Verbesserung der Kostendeckungsrate zu sorgen. Einige Satzungen seien bereits überarbeitet worden, andere sollen folgen.

Die Gemeinde mit ihren 4700 Einwohnern weist derzeit eine statistische Pro-Kopf-Verschuldung von fast 452 Euro auf, wonach sich die kommunalen Gesamtschulden auf 2,1 Millionen Euro summieren.

