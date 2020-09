14:56 Uhr

Bäumenheim erschafft sich eine komplett neue Mitte

Die Ortsmitte der Industriegemeinde Bäumenheim ist eine Großbaustelle. Ein freier Platz vor der Schmutterhalle wurde durch Abriss zweier Häuser geschaffen. Bürgermeister Martin Paninka freut sich, wenn in wenigen Jahren in Bäumenheim alles neu ist.

Von Barbara Wild

Die Industriegemeinde Bäumenheim wird in nur wenigen Jahren das Aussehen ihres Ortskerns grundlegend verändert haben. Was bereits 2015 mit der Neugestaltung des Marktplatzes begann, wird nun in seiner Dimension immer mehr sichtbar: Bäumenheim erschafft sich neu.

Der Bereich zwischen der Bahnunterführung und dem Kreisverkehr bei der Schule soll einfach schöner werden. Denn da, wo man sich gerne aufhält und verweilt, da findet Leben statt. Und genau das ist es, was der Gemeinderat mit seinem ambitionierten Umgestaltungsprojekt anstrebt. Bäumenheim soll endlich eine Mitte bekommen, in der der Puls der Industriegemeinde schlägt.

30 Millionen wurden schon in Bäumenheim in die Ortsmitte investiert

Bisher wurden schon 30 Millionen Euro in das Vorhaben investiert – die Hälfte kommt aus dem Topf der Städtebauförderung.

Aktuell aber kann man die Hauptstraße wohl eher mit einer offenen Wunde vergleichen. Die Arbeiten im Untergrund laufen bereits seit April, denn die unterirdische Infrastruktur wurde komplett erneuert. Von Nahwärme über Wasserleitungen bis zum Stromkabel – die Versorger mussten um den Platz im Boden konkurrieren. Schwerpunkt ist nun die Umgestaltung des Vorplatzes vor der Schmutterhalle. Dafür mussten zwei Häuser weichen. Der Platz selbst soll mehrere Zwecke erfüllen. „Dieser Platz soll als Eingang der Ortsmitte deutlich attraktiver werden“, sagt Bürgermeister Paninka. Im Schachbrett angeordnet sollen sich verschiedene Oberflächen abwechseln. Deutlich grüner soll es werden – eine klare Vorgabe der Regierung von Schwaben für die Förderung. Wo vorher versiegelte Flächen waren, sollen bald Bäume, Hecken und Blühflächen das Klima im Ort verbessern. Wenn nötig, kann dort bei Veranstaltungen in der Schmutterhalle auch geparkt werden.

So sieht der Plan für die neue Hauptstraße in Bäumenheim aus. Bild: OPLA

Ebenfalls einer Schottergrube gleicht aktuell der Platz und der Parkplatz vor dem Rathaus. Auch hier soll es mehr Natur geben. Platanen stehen bald im Karre, der Brunnen rückt aus dem Schattendasein ins Zentrum des Vorplatzes, Bänke laden ein zum Verweilen. Der Zugang zum Rathaus wird barrierefrei gestaltet. Beim Eingang zum Rathaus werden Ärgernisse der Vergangenheit ausgemerzt. Denn bisher gibt es nur eine Klingel am Hintereingang zum Rathaus und auch der Schaukasten der Gemeinde ist nur zu erreichen, wenn man Stufen steigen kann. Auch am, dann auf Niveau gebrachten Parkplatz, sollen Bäume Schatten spenden und den Übergang von dem grünen Band an den Schmutterauen Richtung Hauptstraße schaffen. Fertig sollen die Plätze etwa im Mai 2021 sein.

Weiter Richtung Bahnunterführung wird sich ebenfalls viel ändern. Wo bisher der alte Rewe-Markt stand, will ein Investor drei Wohnhäuser hochziehen. Angedacht sind zwei Stadtvillen, wie schon an der Schmutter. Zur Hauptstraße hin soll ein großes Mehrfamilienhaus einen Riegel bilden.

Ganze Häuserreihe in Bäumenheim abgerissen

Gegenüber vom Marktplatz ist die Reihe der alten Häuser abgerissen. Dort soll ein für Bäumenheim zentrales Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Denn hier ist Platz für ein neues Dorfgasthaus und auch einen Bürgersaal für 120 Personen. Ein Investor realisiert das ambitionierte Projekt, das im hinteren Teil ein Parkdeck mit 90 Stellplätzen umfasst. Die Gemeinde Bäumenheim wird für rund 2,5 Millionen Euro die Marktaula und etwa 30 Stellplätze abkaufen. Auch die Sparkasse wird in den Komplex ziehen.

„Wir erhoffen uns hier eine echte Belebung des Marktplatzes“, formuliert Martin Paninka die Vision. Gerade die Gastronomie soll Menschen auf den Platz ziehen. Eine Eisdiele, die ein paar Häuser weiter im kommenden Sommer eröffnet, könnte ebenfalls ein Frequenzbringer sein. Schließlich wird der Neubau des letzten Bauplatzes direkt am Marktplatz die Lücke füllen. Zudem wird auf dem Gelände, auf dem jetzt die Sparkasse zeitweise lokalisiert ist, ein Neubau entstehen. Etwa 60 Wohnungen entstehen laut Paninka in den kommenden Jahren im Ortskern.

