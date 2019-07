vor 57 Min.

Bäumenheim will Eltern entlasten

Kindergartenbesuch ist praktisch beitragsfrei

Ein großes Thema hat den Gemeinderat beschäftigt: die Gebühren für den Dr.-Hermann-Fendt-Kindergarten. Die Diskussion stand an, weil die bayerische Landesregierung den Gemeinden einen Zuschuss von 100 Euro pro angemeldetem Kind über drei Jahren zukommen lässt. Der Zuschuss wird mit den Gebühren für den Kindergarten verrechnet, sodass es jeder Gemeinde selbst überlassen bleibt, wie viel sie für den laufenden Betrieb verwendet und wie viel sie an die Eltern in Form einer Gebührenneuordnung weitergeben möchte. Unsere Zeitung berichtete bereits mehrfach über dieses Thema.

Das Ergebnis: Bäumenheim, das bisher schon die niedrigsten Kindergartengebühren im Landkreis hatte, will die Eltern weiter entlasten. Die Pro-Kind-Erstattung von 100 Euro soll also voll angerechnet werden. Zweiter Bürgermeister Roland Neubauer: „Damit ist der Besuch des Kindergartens faktisch beitragsfrei.“ Wie sich dies nun auf die betreuende Zeit auswirkt, ist ungewiss.

Der Nulltarif könnte Eltern dazu verleiten, ihre Kinder für den Ganztagsbereich anzumelden, die Betreuungszeiten aber dennoch nicht zu nutzen. Das aber würde für die Kommune eine Erhöhung der Personalkosten bedeuten. Nun will man beobachten, wie die Eltern reagieren. (bih)

