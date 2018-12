15:34 Uhr

Bäumenheimer Marktplatz-Weihnacht bei Wind und Regen

Die Voraussetzungen für eine adventliche Stimmung waren alles andere als perfekt. Wind und Regen beeinträchtigten die Marktplatz-Weihnacht in Bäumenheim.

An den Ständen gab es nicht nur ein großes kulinarisches Angebot, sondern auch kunsthandwerkliche Arbeiten wurden angeboten. Stark engagieren sich beim Programm die örtlichen Gruppen. Bürgermeister Martin Paninka begrüßte nach Einbruch der Dunkelheit die Besucher – und der große Christbaum in der Mitte des Platzes erstrahlte dabei in hellem Licht. Anna Schweizer war für einen Tag die himmlische Botin. Als Überraschung verteilte das Christkind mit Bürgermeister Paninka an die Kinder Geschenke. (bih)

