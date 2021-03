03.03.2021

Bahn-Unterführung bei Weilheim ist immer noch nicht fertig

Die eigentliche Bahnunterführung für den Fuß- und Radweg nahe Weilheim befindet sich zwar an ihrem Platz, ist aber nicht benutzbar.

Plus Seit drei Jahren läuft die Maßnahme der Deutschen Bahn nahe Weilheim. Warum sich die Arbeiten für das Projekt nun schon wieder verzögert haben.

Von Wolfgang Widemann

Es ist ein Riesenaufwand für einen kleinen Durchlass. Die Deutsche Bahn baut nahe dem Monheimer Ortsteil Weilheim eine neue Unterführung, durch die der Geh- und Radweg zwischen dem Dorf und dem Bahnhof Otting-Weilheim verläuft. Die Arbeiten begannen bereits vor drei Jahren – und sind noch immer nicht abgeschlossen. Grund: Die Bahn muss nachbessern. Das dauert nicht nur, sondern verschlingt noch mehr Geld.

Der neue Durchlass ist gerade mal 2,50 Meter breit und 2,25 Meter hoch. Drumherum ist viel Beton. Eine Firma fertigte das Bauwerk zunächst neben der Bahnstrecke Donauwörth - Treuchtlingen, ehe die alte Unterführung abgetragen und die neue Konstruktion eingeschoben wurde. Dies passierte bereits mit einiger Verzögerung, doch dann ging nichts mehr. Auf Anfrage nennt die Bahn dafür folgenden Grund: Bei der Abnahme sei festgestellt worden, „dass hinsichtlich der ordnungsgemäßen Ausführung der Maßnahme zusätzliche Stützwände aus Stahlbeton erforderlich seien. Bis die zusätzlichen Arbeiten auf den Weg gebracht werden konnten, verging offenbar über ein Jahr.

So sieht jetzt der Zeitplan für das Vorhaben aus

Jetzt soll der Bau der Stützwände angepackt werden. Oder bessert gesagt: sollte. Schon vor knapp zwei Wochen, so teilte die Bahn damals mit, sollten die Bauarbeiten starten. Bislang ist aber nichts passiert.

Der Zeitplan sieht der Deutschen Bahn zufolge so aus: Die Wände sollen bis Ende Juni fertiggestellt sein. Gleiches gelte für die Kabelanlagen. Der Fuß- und Radweg soll dann Ende Juli in Betrieb gehen.

In welchem Ausmaß sich die Zusatzarbeiten auf die Gesamtkosten auswirken, dazu will sich die Bahn aktuell nicht äußern. 2018 noch hatte es geheißen, das Projekt schlage mit etwa drei Millionen Euro zu Buche. Mitte Jahres 2019 kamen die Arbeiten erstmals zum Erliegen. Dies sorgte bei den Bürgern für Verwunderung und Unmut. Dem Vernehmen nach sorgte ein instabiler Baugrund für Stillstand. Damals hoffte die Stadtverwaltung in Monheim noch, das Vorhaben würde vor dem Sommer 2020 abgeschlossen. Doch daraus wurde nichts.

