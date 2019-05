vor 40 Min.

Bahner von DB Regio enttäuscht

Bei der Kreisgruppe der Gewerkschaft GDL ist die Umstellung auf den neuen Streckenbetreiber Go-Ahead großes Thema

Zugbegleiter, Lokführer, Pensionisten und Kollegen von Agilis kamen zur Jahreshauptversammlung der GDL Ortsgruppe Donauwörth/Nördlingen.

Nach detaillierter und positiver Vorstellung der Kassenlage durch Kassier Reinhard Willner und Vorschau auf das aktuelle Bilanzjahr folgte der Rückblick des Schriftführers. Anschließend erhielt die Vorstandschaft einstimmige Entlastung. Pensionistenvertreter Walter Jall berichtete von den vielfältigen Treffen im Café Hummel, auf der Nördlinger Mess, Tagesausflug mit der Bahn, Haxen- und Entenessen im Gasthof Reichensberger in Tapfheim und Besuch des Weihnachtsmarktes in Nördlingen und bedankte sich für das rege Interesse an den Veranstaltungen.

Vorsitzende Paulsen berichtete von einigen Vorstandssitzungen der Ortsgruppe, Teilnahmen an Bezirksvorstandssitzungen und der Tätigkeit von ihr im Arbeitskreis für Sicherheit im Zug und Bahnhöfen. Sie bittet die Kollegen eindringlich darum, sich selbst auch Gedanken zu machen und Anregungen und Verbesserungen weiterzugeben. Bezüglich der zurückliegenden Betriebsratswahlen merkte sie an, dass die Ergebnisse bei Agilis und DB Regio nicht ganz zufriedenstellend waren und es in Zukunft noch einiges an Arbeit bedarf. Sie bedauerte das sehr schlechte Abschneiden von DB Regio bei der zurückliegenden Fuggerausschreibung, ab Dezember 2022 ist hier das englische Unternehmen GoAhead am Start. Die DB Regio AG ist bei Ausschreibungen zur Zeit einfach nicht konkurrenzfähig, da der Verwaltungsapparat zu aufgeblasen und kostenintensiv arbeitet.

Böhm berichtet außerdem vom bevorstehenden Übergang des Verkehrs an GoAhead im Jahre 2022 und die sich ergebenden Personalübergänge. Das neue Unternehmen beabsichtigt die Entgelttabellen 1:1 der DB zu übernehmen, nur bei den Urlaubstagen kann es aufgrund der Haustarifverträge zu Abweichungen kommen.

Starke Kritik gibt es immer noch um den Rechtsstreit bezüglich der Umkleidezeiten bei UBK-pflichtigen Mitarbeitern und deren Anrechnung. Weiter wird die Kürzung der Arbeitszeit durch Einführung des Tablet-PC, die sehr mangelhaften Führersitze mancher Fahrzeuge und die Qualität der Fahrsimulatoren für Schulungs- und Prüfungszwecke kritisiert und bemängelt. Anschließend führte Uwe Böhm die Neuwahlen der Ortsgruppe durch.

Der Vorstand setzt sich in Zukunft folgendermaßen zusammen: Vorsitzende Hilke Paulsen, Vorsitzender Alexander Prestel, Kassier Uwe Döbler, stellvertretender Kassier Hubert Stuhler, Schriftführer Selattin Özdemir, stellvertretender Schriftführer und Jugendvertreter Lukas Ziegelmeier, Pensionistenvertreter Walter Jall, Beisitzer Reinhard Willner und Markus Biber, Kassenprüfer Anton Liebermann und Holger Ertel.(dz)

