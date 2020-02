08.02.2020

Bald beginnt die Ostersaison

Im Vorfeld des Ostereiermarktes in Donauwörth wird noch „Rohmaterial“ gesucht

Der Ostereiermarkt, der in diesem Jahr am 22. März stattfindet, ist traditionell auch der Startschuss für die Donauwörther Osterbrunnen. Nach fränkischem Brauch organisiert CID-Projektleiterin Birgit Rößle die Dekoration der fünf Innenstadt-Brunnen. Den Reichsstadtbrunnen wird auch dieses Jahr von Schülern gestaltet.

Den Springbrunnen in der oberen Promenade dekoriert die Stiftung St. Johannes. In den Donauwörther Farben Gelb und Blau wird der Marienbrunnen am Rathaus von den Hausmeistern geschmückt. Die Gestaltung der Grüngirlanden am Fischerbrunnen und das Schmücken des Partnerschaftsbrunnens werden vornehmlich von Mitgliedern und der Vorstandschaft des Heimat- und Volkstrachtenvereins Donauwörth unter der Leitung von Monika Starek durchgeführt. Hierfür kann das Schnittgut von Buchs, Kirschlorbeer, Eiben oder Thujen vom 2. bis 7. März bei der Firma Rößle angeliefert werden. Wer also vor hat, seine Hecke zu schneiden oder Büsche in Form zu bringen, kann das Grün – nach Absprache – direkt zu Birgit Rößle bei Gartenbau Rößle in Nordheim bringen.

Erreichbar ist die Projektleiterin unter der Telefonnummer 0906/99989404. Die City-Initiative Donauwörth ist erreichbar unter der Nummer 0906/789-104, oder via E-Mail über cid@donauwoerth.de. Das Schnittgut sollte mindestens eine Länge von 15 bis 20 Zentimeter haben, damit man es gut binden kann. Die geschmückten Osterbrunnen können vier Wochen lang bis zum 19. April bewundert werden. (dz)

