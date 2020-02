Bald besseres Handynetz in und um Sulzdorf

Plus Die Deutsche Telekom stellt einen Bauantrag für einen Masten. Der soll 31 Meter hoch werden.

Die Deutsche Telekom möchte mit dem Bau eines Sendemasts die Mobilfunk-Abdeckung im Raum Sulzdorf verbessern. Dazu hat die Deutsche Funkturm, eine Tochtergesellschaft der Telekom, bei der Gemeinde Kaisheim eingereicht. Der Mast soll insgesamt 31 Meter hoch werden, berichtete Bürgermeister Martin Scharr im Gemeinderat. Ein 25 Meter langer Teil bestehe aus einer Gitterkonstruktion.

Aktuell gibt es einige weiße Flecken

Scharr erklärte, dass es in und um Sulzdorf aktuell einige weiße Flecken im Mobilfunknetz gebe. Die sollen mithilfe der neuen Anlage beseitigt werden. Der Standort neben der Kapelle östlich des Dorfs habe sich als am geeignetsten herauskristallisiert, weil dort mit geringer Leistung praktisch das komplette Umfeld abgedeckt werden könne. An anderen Stellen, die im Gespräch waren, hätte die Leistung „extrem hochgefahren“ werden müssen – was mehr Strahlung bedeutet hätte.

Im Vorfeld eine Diskussion über den Standort

Der Bürgermeister erinnerte daran, dass es im Vorfeld Diskussionen in Sulzdorf gegeben habe. Es fanden dort zwei Bürgerversammlungen statt (wir berichteten). Die Mehrheit im Ort sei für den nun ausgewählten Standort. Man müsse sich grundsätzlich im Klaren sein, dass laut Studien das Mobiltelefon selbst am meisten strahle. Gemeinderat Hubert Renelt appellierte in diesem Zusammenhang an die Verantwortung der Eltern, zum Wohle der Kinder „vorsichtig damit umzugehen“.

An der neuen Anlage soll nach Kenntnis des Rathauschefs 4-G-Technik installiert werden. 5 G müsste eigens beantragt werden. Dafür wären auch weitere Anlagen nötig.

Neben der Telekom können wohl auch andere Mobilfunkanbieter den Masten bei Sulzdorf nutzen. Die Telekom und Vodafone kooperierten in diesem Punkt inzwischen, so Scharr. Beide Unternehmen montierten ihre Anlagen beispielsweise auf den Masten nahe dem Neuhof in Kaisheim.

Die Gemeinde bekommt Mieteinnahmen

Die Gemeinderäte sprachen sich einstimmig für den Bauantrag bezüglich Sulzdorf aus. Die Kommune profitiert von der Anlage. Sie wird auf einem Grundstück der Gemeinde gebaut. Die bekommt deshalb Mieteinnahmen. (wwi)

