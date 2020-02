vor 43 Min.

Barbara Stamm setzt sich für mehr Tages- und Kurzzeitpflegeplätze ein

Die ehemalige Landtagspräsidentin spricht vor rund 180 Zuhörern in Ebermergen. Dabei richtet sie auch kritische Worte in Richtung der eigenen Partei.

Auch nach ihrer aktiven Zeit in der Politik wird die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm oft als „das soziale Gewissen“ der CSU bezeichnet. Dies wurde einmal mehr bei einem Seniorennachmittag der Harburger CSU in Ebermergen deutlich.

Dort sprach die inzwischen 75-jährige Würzburgerin vor 180 Besuchern knapp eine Stunde lang unter anderem über die Bedeutung der Sozialpolitik für die Gesellschaft – nicht nur in Berlin und München, sondern auch vor Ort im Landkreis. Dem Harburger CSU-Bürgermeisterkandidaten Bernd Spielberger wünschte sie ein erfolgreiches Abschneiden bei den Kommunalwahlen.

Nicht die Finanzen in den Vordergrund

Stamm appellierte an die Lokalpolitiker, dafür zu sorgen, dass genügend Tages- und Kurzzeitpflegeplätze in der Region zur Verfügung stünden. Dabei dürfe nicht der finanzielle Aspekt im Vordergrund stehen, sondern die Frage, was die Menschen benötigten. Die Verantwortlichen seien aufgefordert, die entsprechenden Strukturen für zielgerichtete Angebote zu schaffen.

Auch im Bereich der Pflege sieht die ehemalige stellvertretende CSU-Parteivorsitzende Verbesserungs-bedarf, besonders bei den Rahmenbedingungen, unter denen Pflegekräfte arbeiten müssten. Die Beschäftigten in den Einrichtungen würden großartige Arbeit leisten. Dafür sollte ihnen auch die nötige Wertschätzung entgegengebracht werden, die häufig fehle. Glücklich sei sie darüber, dass es hauptsächlich auf Betreiben der CSU inzwischen die Mütterrente gebe.

Deutliche Worte in Richtung AfD

Kritische Anmerkungen machte die frühere Landtagspräsidentin zu ihrer eigenen Partei. Sie sollte sich in ihrer praktischen Politik ihr Motto „Näher am Menschen“ wieder stärker zu eigen machen und den Menschen vor allem zuhören. Dies gelte für alle Mandatsträger inklusive des Ministerpräsidenten.

Deutliche Worte richtete Stamm in Richtung AfD: Klare Abgrenzung sei angesagt, besonders an den rechtsextremistischen Rand der Partei. Was diese Ideologie anrichten könne, habe der versuchte Anschlag auf die Synagoge in Halle gezeigt. „Spätestens danach müssen doch alle Menschen aufgewacht sein“.

Landrat Stefan Rößle wies in seinem Grußwort auf das Engagement des Landkreises in der Seniorenpolitik hin. Dies zeige sich insbesondere in den Zuschüssen, die der Kreis für Kurzzeit- und Tagespflegeplätze gewährte. Außerdem gebe es im Landratsamt einen Seniorenbeauftragten.

