Bau der Multifunktionshalle ist beschlossen

Plus Donauwörth soll nun auf jeden Fall eine große Veranstaltungshalle bekommen. Als mögliche Standorte kursieren derzeit noch mehrere Möglichkeiten

Von Thomas Hilgendorf

Plötzlich war jeder zufrieden, auch als der eigene Vorschlag vom Tisch war. Das klingt seltsam, so verhielt es sich aber am Montagabend im Donauwörther Rathaus: Es ging um eines der Schwerpunktthemen der aktuellen Stadtpolitik – in der Großen Kreisstadt fehlt durch den vorübergehenden Wegfall des Tanzhauses eine Veranstaltungshalle, mithin ein Ärgernis für Vereine, Gruppen, Kulturschaffende. Als Übergangslösungen für die eine, große Halle, die es in Zukunft in Donauwörth geben soll, standen drei Optionen auf dem Tableau. Zwei davon wurden zurückgezogen, eine Dritte noch geprüft. Dafür beschlossen die Mitglieder des Hauptausschusses nun etwas ganz Generelles: Es soll zu einem Neubau kommen, unabhängig davon, ob das Tanzhaus saniert oder abgerissen wird.

Irgendwie war es nach zweistündiger Analyse samt Debatte mit zahlreichen baurechtlichen Detailfragen dann doch ein Paukenschlag: In Donauwörth soll „an geeigneter Stelle“ eine Multifunktionshalle für die Bereiche Bildung, Kultur und Sport neu gebaut werden. Der Standort ist derweil noch unklar, doch denn Weg zu diesem ganz grundsätzlichen Beschluss hätten sich Beobachter aufgrund mitunter langwieriger Debatten in den vergangenen Jahren schwieriger vorstellen können. Anträge vorgestellt Wie kam es zu dem schnellen Beschluss? Zunächst stellte Rechtsdirektor Richard Lodermeier die eingereichten Anträge vor. Der der FW/ PWG um Michael Bosse sah eine vorübergehende Nachnutzung der Bundeswehrkantine im künftigen Alfred-Delp-Quartier vor. Hierzu erklärte Bernd Fischer vom Bauamt, dass allein das baurechtliche Prozedere zwischen einem dreiviertel Jahr bis hin zu zwei Jahren in Anspruch nähme – Brandschutz, Beteiligung der Anwohner und sonstiger Träger öffentlicher Belange, Abklärungen zum Lärmschutz, Parkplätze; dazu die Frage, ob die Infrastruktur mit Kanal- und Leitungssystemen der Kantine dann überhaupt nutzbar wären, wenn rundherum die Gebäude nach Schließung des Ankerzentrums für Asylbewerber abgerissen werden. Auch das vormalige Mucholino im Bereich der Zirgesheimer Straße fiele auch aus der Sicht des Antragsstellers, der CSU-Fraktion, nun aufgrund des zu erwartenden komplizierten Bauleitverfahrens weg. Der zweite Antrag der CSU, die Nutzung des ehemaligen Fröschl-Baus in Nordheim soll aber über einen Ortstermin noch geprüft werden – ob es hierfür eine Mehrheit in den Gremien geben wird, darf jedoch zumindest bezweifelt werden. Zu viele Fragen sind offen: die der Zufahrt (Wohngebiet in der Nähe), mutmaßlich fehlende Parkplätze, zu erwartende Investitionen, und wieder Abklärungen zum Lärmschutz. Über die Fraktionen hinweg verständigten sich die Ausschussmitglieder derweil auf einen Beschluss, auf den viele lange gewartet hatten: Es soll eine neue Veranstaltungshalle gebaut werden. Wo, das muss erörtert werden. Durch den Raum gingen am Montagabend das Sibinger-Gelände/ Zusamweg, der Schwabenhallen-Platz, die Bärensiedlung (Nähe Airbuswerk) sowie das künftige Alfred-Delp-Quartier. Nach der Vorstellung der Machbarkeitsstudie zum Tanzhaus, die noch in diesem Monat auch klarstellen soll, ob eine Sanierung des Gebäudes im Bestand irgendwie doch noch sinnvoll wäre oder nicht, wie mehrheitlich im Rat erwartet wird, sollen „geeignete Grundstücke“ vorgestellt werden. Dies soll jedoch, wie am Montag deutlich wurde, unabhängig vom Tanzhaus geschehen. Spatenstich in ein, zwei Jahren Wichtig war den Ausschussmitgliedern parteiübergreifend, dass das Projekt der Halle „zügig“ vonstatten geht. In ein bis zwei Jahren soll demnach der Spatenstich erfolgen. Es bis dahin hinzubekommen, bezweifelte indes Thomas Krepkowski (Grüne). Franz Ost ( CSU) zeigte sich wie auch Thomas Schröttle (PWG/ FW) hingegen optimistisch: „Im Privaten schafft man es auch, dass sich beim Bauen schnell etwas bewegt.“ Brigitte Kundinger-Schmidt (SPD/ BfD) betonte, dass es sich bei der zu bauenden Halle auf jeden Fall um eine Multifunktionshalle handeln müsse, nicht um eine reine Halle für kulturelle Veranstaltungen. Schließlich steuere man eine hohe Belegungsquote an. Mit der neuen Veranstaltungshalle will Donauwörth künftig auch wieder größere Events in der Großen Kreisstadt möglich machen. Derweil informierte Marco Rappold, Leiter des Bereichs „Hochbau“ im Bauamt, dass eine Nutzung der Neudegger Halle für Veranstaltungen außerhalb des Sports „lediglich in Einzelfällen“ genehmigt werden könnte. Auch hier spiele der Brandschutz eine große Rolle. "Kommentar

