Bauarbeiter stirbt nach Unfall

Nach einem Unfall auf der Baustelle in der Wemdinger Straße in Monheim ist der Arbeiter gestorben. Blumen und Kerzen am Straßenrand erinnern an den Mann.

Nach einem Unglück in Monheim gibt es eine traurige Nachricht. Welche Erkenntnisse die Kripo hat.

Von Wolfgang Widemann

An der neu ausgebauten Wemdinger Straße in Monheim ziehen seit Kurzem Blumen, Kerzen und eine Engelsfigur die Blicke auf sich – aus traurigem Anlass. Ein Bauarbeiter, der dort am 4. Juli schwer verunglückte, ist acht Tage später in einer Klinik in Nürnberg gestorben. Das teilt Michael Lechner, Chef der Kripo Dillingen, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Wie gemeldet, war der 40-Jährige auf der Baustelle damit beschäftigt, einen Miniradlader zu reparieren. An diesem war laut Lechner eine Hydraulikleitung defekt. Als sich der Mann unter dem Lader befand, senkte sich die 500 bis 600 Kilogramm schwere Schaufel schlagartig ab. Dadurch wurde der Arbeiter eingequetscht und erlitt schwerste Kopfverletzungen, die letztlich zum Tod des 40-Jährigen führten.

Nach Angaben von Lechner gibt es bei dem Unfall keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

