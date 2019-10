18:15 Uhr

Bauern machen ihrem Ärger mit Protestzug Luft

Zu wenig Wertschätzung und zu viele Auflagen sorgen auch im Landkreis Donau-Ries für schlechte Stimmung.

Von Helmut Bissinger

Mehr Wertschätzung und eine gerechtere Behandlung wünschen sich die Landwirte. Dazu waren sie in München. „Wir wollen auf unsere Situation aufmerksam machen“, erzählt Robert Fenis aus Donauwörth. Er ist Nebenerwerbslandwirt, wie die meisten seiner über 70 Kollegen aus dem Donau-Ries, die in der Landeshauptstadt dabei waren.

Stimmung war positiv

„Die Stimmung war sehr positiv“, erzählt Peter Kratzer aus Allmannshofen. Alle seien davon überrascht gewesen, wie sie von den Großstädtern empfangen worden seien. Verständnis für die Forderungen habe man verspürt, ebenso wie Unterstützung. Man habe gespürt, so Fenis, dass den Menschen sehr wohl bewusst sei, „dass wir in einem Spannungsfeld zwischen biolgischer und konventioneller Landwirtschaft sind“. Man wolle eine Debatte, die auf ehrlichen Grundlagen fuße, sagen die Bauern, die sich gestern auf einem Schöttle-Hof bei Donauwörth noch einmal trafen.

Auflagen können kaum erfüllt werden

Die Betriebe, so die übereinstimmende Meinung, seien manchmal nicht mehr in der Lage, die Auflagen finanziell zu erfüllen. Dabei wolle man selbst durchaus auch Verbesserungen beim Umwelt- oder Tierschutz. „Wir brauchen einen Rahmen, im dem wir wirtschaftlich rentabel arbeiten können“, sagt einer in der Runde. Das Ziel habe man jedenfalls erreicht: „Wir haben eine breite Öffentlichkeit angesprochen.“ Man wäre jederzeit wieder mit dabei, denn es sei ein großartiges Gefühl gewesen, gemeinsam mit 2000 anderen Landwirten auf den Wandel in der Landwirtschaft aufmerksam zu machen.

„Bio“ als Reizthema

„Bio“ ist natürlich ein Reizthema. Bio allein, so die allgemeine Meinung, könne aber nie den ganzen Markt bedienen. Es werde immer ein paralleles System geben. „Aber wir sind nicht für oder gegen jemanden. Nur manchmal versucht man uns gegeneinander auszuspielen“, sagt Fenis. Er weist darauf hin, dass es für den Bauern attraktiv sein müssen, biologisch zu wirtschaften. Dafür müsse der Verbraucher aber auch bereit sein, die teureren, weil arbeitsaufwendigeren Bio-Lebensmittel zu kaufen.

Ein Bauer mischt sich ein. Er könne es nicht mehr ertragen, dass die Bauern an allem Schuld sein sollen – an der Wasserverschmutzung ebenso an der Luftverschmutzung. „Das Maß ist jetzt voll“, heißt die Devise. Es ist zu spüren, dass die Stimmung unter den Landwirten am Boden ist. Immer neue Auflagen seien nicht mehr zu erfüllen. Als Beispiel werden das zuletzt von der Bundesregierung verabschiedete Agrarpaket und die Verschärfung der Düngeverordnung angeführt.

Es sei ermutigend gewesen, wie sogar Autofahrer im Stau den Daumen demonstrativ nach oben gereckt hätten.

