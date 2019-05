vor 52 Min.

Bauernhöfe: Die Kleinen sterben, die Großen bleiben

Plus Das Höfesterben ist längst Realität im Landkreis. Das Volksbegehren könnte dies noch vorantreiben

Von Thomas Hilgendorf

Es geht eben nicht ausschließlich um Maja und ihre Freunde. Angesprochen auf das jüngst erfolgreiche Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ muss Manfred Faber zum einen etwas schmunzeln, zum anderen die Augenbrauen hochziehen. Etwas zu stark verkürzt sei das Ganze inhaltlich dargestellt worden, sagt der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen (AELF). Er mag nicht in vollen Zügen einstimmen in den Chor derjenigen, die das Artenschutz–Plebiszit nur euphorisch bejubeln. Faber mahnt an, dass ein neues Gesetzespaket nur mit gutem Augenmaß angestoßen werden dürfe. Denn die Lage der Bauern in der Region ist zum Teil ohnehin dramatisch. „Höfesterben“ – das ist im Landkreis Donau-Ries kein Kampfbegriff mehr, sondern seit Jahren die nüchterne Realität.

Das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“, mit dem sich die Bayerische Staatsregierung nun beschäftigen muss und aufgrund dessen bald umfangreiche Gesetzesneuerungen folgen sollen, müsse differenziert betrachtet werden.Zweifellos sei die Motivation nachvollziehbar: „Ja, die Insektenwelt ist zurückgegangen“, sagt der Behördenleiter. Doch in diesem Zusammenhang ausnahmslos die heimische Landwirtschaft an den Pranger zu stellen, das greife zu kurz. In der Imkerei beispielsweise sei ein Hauptproblem weniger bei den Blühflächen als vielmehr bei der Varroamilbe zu finden. Freilich beinhalte das Volksbegehren inhaltlich durchaus sinnvolle Ansätze, so Faber im Gespräch mit unserer Zeitung – bestimmte Gewässerabstandsflächen, auf den nicht gedüngt werden dürfe etwa, damit die Gülle nicht ungefiltert in die Gewässer fließen kann. Aber die Initiatoren brächten mitunter weitreichendere Forderungen an, denen der einzelne Landwirt, beziehungsweise seine wirtschaftliche Existenz, womöglich nicht gewachsen sei. Damit meint Faber unter anderem die wachsende Bürokratie und den Auflagendruck, die seit Jahren immer mehr Raum einnähmen. Zum anderen, so Fabers Befürchtung, sänken die staatlichen Förderungen, wenn beispielsweise Kulturlandschaftspflege einschlägigen Gesetzescharakter bekomme – anstatt, wie bisher, eine freiwillige und deshalb zusätzlich bezuschusste Leistung zu sein. Weitere Verbote bei der Grünlandnutzung, eine Reduzierung der Pflanzenschutzmittel um 50 Prozent bis 2028 – das höre sich erst einmal toll an, gibt Faber zu. Zur Wahrheit gehöre aber auch dazu, dass weniger Pflanzenschutzmittel auch weniger Erträge bedeuteten. Nicht mehr rentabel und nicht attraktiv Zusammenfassend mahnt Manfred Faber: „Wenn die Gesellschaft den Inhalt des Volksbegehrens eins zu eins umsetzen will, dann muss die gesamte Struktur der Landwirtschaft umgekrempelt werden.“ Sprich: Dann müsse sich nicht nur das Wesen der Landwirtschaft schier komplett ändern. Es müsste weniger Ertrag in Kauf genommen werden und auch Prämien für Umweltleistungen der Bauern geben. Ohne Ausgleich seien allem voran die kleineren Höfe mit weniger Erträgen und stetig mehr Auflagen weder rentabel noch attraktiv für den Nachwuchs. Es sei Aufgabe der Politik, hier einen machbaren Ausgleich zu finden, sofern die heimische Landwirtschaft erhalten bleiben soll. Indessen zeigt sich der Amtsleiter überzeugt, dass sich bei den aktuellen Ernährungsgewohnheiten der Menschen die Bevölkerung nicht allein mit ökologischer Landwirtschaft ernähren ließe. Es brauche beides, konventionelles und ökologisches Wirtschaften, unterstreicht Faber. Letzten Endes sollte keine der beiden Arbeitsweisen verteufelt werden. Sinnvolle neue Ansätze Kurzum: Zweifelsohne sinnvolle und gangbare neue Ansätze sollten aufgenommen werden, eine ideologische Komplettdrehung könnte indes negative Folgen haben. Um die regionale Landwirtschaft darf man sich derweil durchaus Sorgen machen, blickt man allein auf die Zahlen der vergangenen 20 Jahre. Seit 1998 haben im Landkreis Donau-Ries jährlich im Schnitt 61 Betriebe aufgegeben. 1998 gabe es im Kreis noch 3426 bewirtschaftete Höfe, davon sind aktuell 2266 geblieben. Dass die Großen größer werden und die Kleinen sterben, das untermauert die durchschnittliche Größe der Betriebe. Die Kurve hierzu zeigt seit 1998 stetig nach oben: Lag die Durchschnittsgröße vor 20 Jahren noch bei knapp über 20 Hektar, so steht die Kurve nun bei 32,5 Hektar. Es gelte auch die Sicht der Bauern wieder einmal verstärkt in das Blickfeld zu nehmen, fordert Faber. Nur Hand in Hand und umsichtig überlegt ließen sich Wege finden, die verantwortungsvoll gegenüber der Schöpfung als auch gegenüber der bäuerlichen Existenz seien. Schnellschüsse seien derweil kaum hilfreich. Lesen Sie hierzu auch den Kommentar: Rettet die Landwirtschaft!

