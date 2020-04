22.04.2020

Bauernmärkte und Hofläden haben geöffnet

Es gibt weiter regionale Lebensmittel

Gerade in Corona-Zeiten stehen bei Verbrauchern bayerische Erzeugnisse aus der Region hoch im Kurs, erklärt der Bayerische Bauernverband (BBV) in einer Pressemitteilung. „Es sind besonders umwelt- und gesundheitsbewusste Mitbürger, die verstärkt Interesse an Hofläden und Bauernmärkten haben“, sagt Konrad Großhauser, Vorsitzender der Direktvermarkter Donau-Ries. „Hier finden die Käufer frische Lebensmittel, die in der Region erzeugt werden oder direkt vom Bauernhof stammen. Die einheimischen Erzeuger sind bekannt und das gibt Sicherheit.“

Ein großes Plus beim Einkauf von Lebensmitteln auf Bauernmärkten und von Hofläden seien die kurzen Transportwege. „Schon die Einkaufssituation ist einzigartig, schnell entstehen Gespräche zur Landwirtschaft auf unserem Betrieb und in der Region. Das schafft Verbindung“, sagt Großhauser vom Hofladen in Hainsfarth.

Unterstützung der heimischen Landwirtschaft

Verbraucher, die gezielt in Hofläden oder auf Bauernmärkten einkaufen, unterstützen dadurch die heimische Landwirtschaft, denn für viele landwirtschaftliche Betriebe ist die Direktvermarktung ein wichtiges Standbein und Hilfe, eine wirtschaftliche Zukunft zu sichern. Es sind die Familienbetriebe, die sich um die Versorgung mit Lebensmitteln kümmern. Wie wichtig das ist, zeigt sich gerade. Der Kauf von bayerischen Erzeugnissen, von Milch und Milcherzeugnissen, von Fleisch und Wurst, von Obst und Gemüse ist konkrete Unterstützung und Wertschätzung der Bauernfamilien.

Bei über 30 Direktvermarktern im Landkreis Donau-Ries und auf dem Bauernmarkt in Donauwörth, sowie den Wochenmärkten in Nördlingen, Oettingen, Wemding und Rain können frische Lebensmittel in höchster Qualität auf kurzen Wegen gekauft werden, weist Michael Stiller, Geschäftsführer des BBV Donau-Ries auf die Möglichkeiten hin. (pm)

Unter www.direktvermarkter-donau-ries.de, www.BayerischerBauernVerband.de/Bauernmaerkte, www.einkaufen-auf-dem-bauernhof.com und www.regionales-bayern.de, finden sich weitere regionale Einkaufsmöglichkeiten.

