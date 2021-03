13.03.2021

Baugebiet in Münster: Mehrere Interessenten gehen leer aus

Es tut sich was beim neuen Baugebiet „Eichenweg II“ in Münster: Die Erschließungsarbeiten haben begonnen. Mittlerweile steht auch fest, wer dort über das Vergabeverfahren einen Platz bekommen hat.

Die Vergabe für die Grundstücke im Baugebiet „Eichenweg II“ in Münster ist erfolgt. Es gab 22 Bewerber, aber deutlich weniger Plätze. Wer das Rennen gemacht hat.

Von Manuel Wenzel

Aus den über 30 zunächst formlosen Anfragen, die bei Bürgermeister Jürgen Raab in den vergangenen Monaten eingegangen waren, sind letzten Endes 22 konkrete Bewerbungen geworden. Dabei geht es um Grundstücke im neuen Baugebiet „Eichenweg II“. Dort gibt es allerdings nur 13 Plätze, zudem war eine frei gewordene Fläche in der Haferfeldstraße mit im Topf. Konkret heißt das, dass wohl acht Interessenten leer ausgehen.

„Allerdings kann man bis zum Notartermin zurücktreten, dafür gibt es eine Liste mit möglichen Nachrückern“, erklärt Bürgermeister Jürgen Raab. Er und sein Gemeinderat hatten – nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die Nachfrage das Angebot im „Eichenweg II“ übersteigen wird – Mitte Januar einen Punktekatalog festgelegt, nach dem die Parzellen vergeben werden sollen. Dabei wurden zum einen soziale Aspekte wie die familiäre Situation, zum anderen orts- und ehrenamtsbezogene Kriterien wie der Wohnort oder ein Engagement im örtlichen Vereinsleben berücksichtigt. Die Bewerbungen sind mittlerweile ausgewertet.

Klar ist nun auch, wer welches Grundstück in Münster bekommt

Zehn Grundstücke gehen demnach laut Raab an Einheimische oder „Personen mit deutlichen Bezug zu Münster“, vier Auswärtige dürfen sich ebenfalls über einen Zuschlag freuen. „Ein wenig Zuzug schadet nie“, meint der Rathauschef, der sich aber vor allem freut, dass alle Ortsansässigen bedient werden können. Das zeige, dass das Vergabesystem funktioniert habe.

Alle Bewerber haben Post bereits bekommen haben, mit der sie über den Ausgang des Vergabeverfahrens informiert wurden. Wer genau welches Grundstück bekommt, das hat sich am Freitag entschieden. Der Bewerber, der über den Fragebogen die meisten Punkte erreicht hatte, durfte sich als Erstes eine Fläche aussuchen. Platz zwei in der Rangliste hatte die nächste Wahl und so ging es weiter.

Die Erschließung des neuen Baugebiets in Münster hat begonnen

Derweil haben auf dem Areal, das sich ganz in der Nähe des Kindergartens sowie des Rat- und Feuerwehrhauses befindet, die Erschließungsarbeiten begonnen. Diese sollen, so sieht es der Bauzeitenplan vor, bis Ende Juli abgeschlossen sein.

