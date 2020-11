vor 19 Min.

Baurecht für den dritten Abschnitt

Eine Bautafel an der Anschlussstelle Nördlingen-Süd der Umgehungsstraße weist auf die bevorstehenden Arbeiten für den dreispurigen Ausbau der B25 in Richtung Möttingen hin.

Die rechtlichen Voraussetzungen für den Beginn der Bauarbeiten sind geschaffen

Von Bernd Schied

Die Regierung von Schwaben hat Baurecht für den dritten Bauabschnitt des dreispurigen Ausbaus der Bundesstraße 25 zwischen Nördlingen und Möttingen geschaffen. Mit dem entsprechenden Planfeststellungsbeschluss sind damit die rechtlichen Voraussetzungen für den Beginn der Bauarbeiten geschaffen.

Dieser wird sich allerdings noch eine geraume Zeit hinziehen. Zunächst sind die Abschnitte eins und zwei an der Reihe, sodass der dritte wohl nicht vor 2022/2023 in Angriff genommen wird. Dieser beginnt östlich der Kreuzung Grosselfingen/Balgheim (B25/Kreisstraße DON7) und endet nach rund 1,6 Kilometern westlich des Enkinger Weges kurz vor der Ortseinfahrt nach Möttingen. Der zusätzliche Fahrstreifen entsteht am nördlichen Fahrbahnrand der bestehenden Trasse. Ziel des Vorhabens ist laut der Regierung von Schwaben, wie auch bei den Bauabschnitten eins und zwei, die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der Reisegeschwindigkeit. Nach dem Ausbau wird die Straße zwölf Meter breit sein plus Banketten an den beiden Straßenrändern mit einer Breite von jeweils 1,50 Meter.

Auf der B25 folgt auch noch ein vierter Bauabschnitt. Dabei handelt es sich um eine Unterführung an der Grosselfinger Kreuzung, die zunächst wegen des Vorkommens der Wiesenweihe in diesem Abschnitt nicht vorgesehen war, jetzt aber nach Gesprächen mit dem Naturschutz doch kommen soll. Dabei würde die Kreisstraße DON 7 von Balgheim nach Grosselfingen die Bundesstraße unterqueren und so zu mehr Verkehrssicherheit beitragen. Wie berichtet, haben die Bauarbeiten für den Abschnitt eins begonnen. Derzeit wird eine Behelfsumfahrung an der Steppachgrabenbrücke rund einen Kilometer von der Anschlussstelle Nördlingen-Süd entfernt gebaut, um während des Neubaus der Brücke den Verkehr weiterfließen lassen zu können. Dafür wird ein Stück des parallel verlaufenden Wirtschaftsweges entsprechend verbreitert und asphaltiert. Mit dem Brückenbau soll im März kommenden Jahres begonnen werden. Über die Wintermonate sind archäologische Untersuchungen vorgesehen.

Kritik am dreistreifigen Ausbau der Bundesstraße üben der Kreisverband des Bund Naturschutz sowie die Kreis-Grünen. Zu rechtlichen Schritten gegen die Planfeststellungsbeschlüsse der einzelnen Bauabschnitte konnten sich die Naturschützer allerdings nicht durchringen.

Nach diesem Infrastrukturprojekt steht dann Ende des Jahrzehnts der Bau einer Ortsumfahrung Möttingens an, wenn der Bund bis dahin noch Geld zur Verfügung hat. In Möttingen werden die Varianten bereits jetzt heftig diskutiert. Ein Großteil der Anwohner pocht nachdrücklich auf eine Umgehung (wir berichteten). Die örtliche Wirtschaft hingegen und der Gemeinderat mit Bürgermeister Timo Böllmann an der Spitze wollen weder eine Nord- noch eine Südumgehung, sondern die sogenannte Null-Lösung, was die Beibehaltung der jetzigen Ortsdurchfahrt allerdings mit entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen bedeutet.

Allerdings entscheidet nicht die Gemeinde Möttingen über den Verlauf einer Umgehung, sondern der Bund in Form des Staatlichen Bauamtes Augsburg. Im kommenden Jahr will die Straßenbaubehörde ihre „Vorzugsvariante“ präsentieren. Allgemein wird davon ausgegangen, dass man sich in Augsburg für eine Umfahrung im Norden oder Süden der Gemeinde entscheiden wird. Von einer Null-Lösung halten die Straßenplaner dem Vernehmen nach nichts.

Themen folgen