Baustelle bedeutet einen „Glücksmoment“ für Gunzenheim

Übergabe des Förderbescheids für die Dorferneuerung in Gunzenheim: (von links) stellvertretender Landrat Reinhold Bittner, Friedrich Eckmeier, Jürgen Geyer, Christian Kreye, Josef Knoblich und Martin Scharr.

Der Kaisheimer Ortsteil hat sich in eine Baustelle verwandelt. Was alles verändert wird und wie viel Geld die EU, der Bund und der Freistaat beisteuern.

Von Wolfgang Widemann

Darauf haben die Bewohner des Kaisheimer Ortsteils Gunzenheim mehr als 20 Jahre warten müssen: Die Arbeiten für die Dorferneuerung haben begonnen. Nun wird hier viel passieren - und das kostet.

Vier Straßen erhalten ein neues Gesicht

Zunächst einmal werden neue Kanalrohre verlegt. Anschließend erhalten vier Straßen ein neues Gesicht. Die Kosten summieren sich voraussichtlich auf über 2,3 Millionen Euro. Die Marktgemeinde Kaisheim und die Bürger in Gunzenheim müssen jedoch nur einen Teil dieses Betrags aufbringen. Grund: Die Kommune kommt in den Genuss hoher Fördergelder.

In diesem Zusammenhang überbrachte Christian Kreye, Direktor des Amts für Ländliche Entwicklung Schwaben, der Marktgemeinde eine erfreuliche Nachricht. Aus dem Förderprogramm Eler, das EU, Bund und Freistaat aufgelegt haben, fließen gut 870000 Euro für die Maßnahmen in Gunzenheim. Konkret ist das Geld für den Neuausbau der Straßen und Fußwege sowie die Neugestaltung von öffentlichen Flächen bestimmt. Die Behörde hoffe, dass damit die Lebensqualität in dem 260-Einwohner-Dorf ein Stück weit verbessert werden könne.

Bürgermeister Scharr spricht von "spannenden Jahren"

Bürgermeister Martin Scharr erklärte, es seien „zwei spannende Jahre“ gewesen, in denen man sich mit der Dorferneuerung beschäftigt habe. Es habe „stockende Momente“ gegeben, schließlich sei man mithilfe der Bürger und Ortssprecher Josef Knoblich dann doch vorangekommen. „Für uns ist es ein Glücksmoment, dass wir das miteinander auf den Weg gebracht haben“, sagte Scharr bei einer kleinen Feierstunde im Kaisheimer Rathaus.

Nach Sulzdorf und Bergstetten in den vergangenen Jahren sei Gunzenheim der dritte Ortsteil, in dem man eine Dorferneuerung anpacke. In Bergstetten wurden aus dem Eler-Programm knapp 620000 Euro zugesagt. In Gunzenheim warten die Bewohner nach Angaben des Bürgermeisters „eigentlich seit 1997 auf neue Straßen und die Gestaltung des Kirchplatzes“. Damals wurden laut Gemeinderat Knoblich die Straßen provisorisch asphaltiert.

Inzwischen löst sich der Straßenbelag in der Maximilian-Straßer-Straße, der Mündlinger Straße, im Schulweg und in einem Teil der Südstraße regelrecht auf. Zudem ergab eine Untersuchung des Kanalsystems, dass Teile des Regenwasserkanals völlig kaputt sind. Hier hofft die Kommune auf einen staatlichen Zuschuss in Höhe von mindestens 50 Prozent. Die Rohrleitungen sind auf einer Länge von 1,1 Kilometern zu erneuern. Kosten: etwa 750000 Euro.

Dorferneuerung soll wohl Mitte/Ende 2021 abgeschlossen sein

Die Kanalarbeiten haben nun Mitte Januar begonnen und sollen – so die Planer Friedrich Eckmeier und Jürgen Geyer – bis Juni laufen. Gleich anschließend soll es mit dem Ausbau der Straßen weitergehen. Hier liegt der Schwerpunkt in der Maximilian-Straßer-Straße. Die soll auf der gesamten Länge einen mindestens 1,50 Meter breiten Gehweg bekommen. Am Platz vor der Kirche sind weitere Maßnahmen geplant. Die Bushaltestelle wird um einige Meter verlegt. Nahe der Villa Barbara entsteht ein öffentliches WC. Dies ist nach Auskunft von Bürgermeister Scharr vor allem für die Besucher der Wallfahrtskirche gedacht. Bei der Kirche werden eine Blühwiese angelegt und eine Ladestation für Elektroräder installiert.

Weiter unten im Tal werden im Bereich zwischen dem Feuerwehrhaus und dem Schützenheim die Asphaltflächen der Straßen reduziert. Über den Esbach wird neben der Straße ein Steg gebaut, über den der Gehweg in Richtung der Siedlung Waldstraße/Ahornstraße führen soll.

Die Ausschreibung der Arbeiten für Straßen und Plätze läuft gerade. Das Ingenieurbüro Eckmeier/Geyer rechnet mit Kosten in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro. Die Dorferneuerung wird Jürgen Geyer zufolge wohl Mitte/Ende 2021 abgeschlossen sein.

