08:03 Uhr

Bayerischer Gründerpreis für Albert Weber

Bayerische Sparkassenstiftung zeichnet den Dehner-Seniorchef für sein Lebenswerk aus. Besonders erwähnt wird sein soziales Engagement.

Im Umfeld der jährlichen Unternehmerkonferenz haben die bayerischen Sparkassen am Donnerstag in Nürnberg zum 16. Mal den Bayerischen Gründerpreis an herausragende Unternehmer im Freistaat vergeben. Ziel der Initiative ist es, Innovationsfreude und damit das Arbeitsplatzwachstum und die regionale Entwicklung in Bayern zu fördern. Die Auszeichnung für das Lebenswerk erhält Dehner-Seniorchef Albert Weber, der das Rainer Familienunternehmen 1986 übernahm und zu Europas größter Garten-Center-Gruppe ausbaute.

Tief verwurzelt mit der Region schlägt das Herz des inhabergeführten Traditionsunternehmens Dehner seit über 70 Jahren in der Unternehmenszentrale in Rain. Von dort aus wird der Marktführer bereits in der dritten Generation erfolgreich geleitet. 1947 von Georg und Albertine Weber (geborene Dehner) gegründet, ist Dehner heute der führende Cross-Channel-Händler der grünen Branche mit über 5500 Mitarbeitern. Das Herzstück des Unternehmens unter dem Dach der Dehner Holding sind die über 130 Dehner Garten-Center in Deutschland und Österreich. Zu den weiteren Gesellschaften zählen degro (Großhandel für Garten- und Heimtierprodukte), Dehner Agrar (Landwirtschaft) und die Dehner Logistik. Albert Weber hat den Familienbetrieb in mehr als 20 Jahren zu einem vielschichtigen Unternehmen entwickelt und 2009 an seinen Sohn Georg übergeben. Seitdem engagiert er sich besonders auf dem sozialen Gebiet, als Vorsitzender des „Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not“. Die mildtätige und gemeinnützige Stiftung unterstützt unter anderem lokale Tafeln in Deutschland und Österreich.

Insgesamt fünf Kategorien

„Die Auszeichnung für das Lebenswerk verstehe ich natürlich auch für die gesamte Dehner-Familie, und ich danke allen Mitarbeitern für die erfolgreiche Zusammenarbeit und für das gute Miteinander in all den Jahren“, so Albert Weber. „Ich hoffe, die Entwicklung unseres Unternehmens noch viele Jahre begleiten zu können und – wenn gewünscht – den einen oder anderen Ratschlag erteilen zu dürfen. Meinem Lebenswerk Dehner bleibe ich allezeit von Herzen verbunden. Ich blicke mit großer Freude auf das Unternehmen und seine Mitarbeiter und schaue voller Zuversicht nach vorne.“

Der Bayerische Gründerpreis entstand aus dem 1997 ins Leben gerufenen Start-up-Wettbewerb für Existenzgründer. Aus dem Start-up-Gedanken der ersten Stunde hat sich ein umfassender, praxisorientierter Unternehmerpreis entwickelt. Neben der Kategorie „Lebenswerk“ wird der Gründerpreis in fünf weiteren Kategorien vergeben: Konzept, Start-up, Aufsteiger, Nachfolge und Sonderpreis. Die Verleihung ist Teil der Unternehmerkonferenz der bayerischen Sparkassen.

