Beamte finden in Donauwörth neues Glück im Finanzamt

Zufrieden mit der neuen Finanzbehörde in Donauwörth: (von links) Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler, Rainer Dobler (stellvertretender Leiter Finanzamt München), Hans-Peter Reif (stellvertretender Leiter Finanzamt Nördlingen/Außenstelle Donauwörth) und Michael Meincke, Leiter der neuen Bearbeitungsstelle.

Plus Die Verlagerung eines Teils des Finanzamts von München nach Donauwörth beschert einer Reihe von Beamten eine heimatnahe Stelle.

Von Wolfgang Widemann

Als Rainer Dobler, stellvertretender Leiter des Finanzamts München, kürzlich einige langjährige Mitarbeiter zu ehren hatte, tat er dies in Donauwörth. Seit dem 1. März befindet sich dort sozusagen eine Filiale der Behörde aus der Landeshauptstadt. Bei dem feierlichen Termin traf Dobler nach eigenen Angaben auf gut gelaunte Bedienstete: „Die waren alle sehr glücklich.“ Dies habe vor allem daran gelegen, dass die Geehrten nun nicht mehr nach Augsburg oder München pendeln müssen, sondern in ihrer nordschwäbischen Heimat einen Arbeitsplatz haben.

Allein 33 Mitarbeiter kommen aus Nordschwaben

Dies trifft auf einen Großteil der 54-köpfigen Belegschaft der Bearbeitungsstelle des Finanzamts München – so die offizielle Bezeichnung – zu. 33 von ihnen kommen aus dem Donau-Ries-Kreis und angrenzenden schwäbischen Landkreisen. Weitere Bedienstete leben in den Kreisen Neuburg-Schrobenhausen und Weißenburg-Gunzenhausen.

Die Hinweis- und Türschilder in der neuen Bearbeitungsstelle sind noch provisorisch. Beton und Holz bestimmen die Architektur der modern-funktionalen Innenräume. Bild: Wolfgang Widemann

Dass jetzt ihr Arbeitsplatz in Donauwörth ist, haben die Beamten einem Ereignis zu verdanken, das für die Region weniger erfreulich war. Genau genommen waren Frust und Empörung groß, als Anfang 2014 die Bundeswehr die Stadt verließ. Nicht nur Jobs gingen verloren, sondern auch Kaufkraft.

Für über neun Millionen Euro entstand ein Neubau in Donauwörth

Durch Verhandlungen auf der politischen Ebene gelang es den Verantwortlichen der Region, einen gewissen Ausgleich zu erzielen. Im Zuge der Behördenverlagerung gab es die Zusage für die Bearbeitungsstelle. Für deren Bedienstete mussten erst einmal die passenden Räume geschaffen werden. Dies geschah an der Sallingerstraße an der Stelle der einstigen „Kassenhalle“. Dort entstand für über neun Millionen Euro ein Neubau.

Meterhohe Stapel von gefalteten Umzugskartons zeugen vom Aktenumfang. Bild: Wolfgang Widemann

Leiter der Bearbeitungsstelle ist Oberregierungsrat Michael Meincke. Der war bislang am Landesamt für Steuern mit Sitz in Nürnberg tätig, bewarb sich auf die Stelle und wechselte für diese im Gegensatz zu den meisten seiner Mitarbeiter auch den Wohnort. Der zweistöckige, klinkerverkleidete Neubau mit 36 Diensträumen und einer Nutzfläche von rund 1000 Quadratmetern wurde termingerecht fertig. „Wir konnten von Beginn an gut arbeiten“, berichtet Meincke.

Drei Lastwagen voll mit Akten kommen von München nach Donauwörth

Vorher mussten drei Lkw-Ladungen Akten von München nach Donauwörth transportiert werden. In der Dienststelle in Nordschwaben werden laut Dobler jährlich circa 70.000 Einkommenssteuerveranlagungen mit Überschusseinkünften bearbeitet. Mit den Bürgern aus der Stadt und dem Landkreis München werde schriftlich, elektronisch oder per Telefon kommuniziert.

Die neuen Büros in Donauwörth verfügen über jeweils zwei reguläre Arbeitsplätze. Wegen der Coronagefahr befindet sich ein Bediensteter aus jedem Zimmer wechselweise in Heimarbeit. Die Bearbeitungsstelle ist mit der Außenstelle Donauwörth des Finanzamts Nördlingen – diese hat inklusive Betriebsprüfer rund 135 Bedienstete – baulich direkt verbunden. Mitarbeiter beider Behörden teilen sich Teeküchen und Sitzungssaal.

Abgeordneter spricht von gelungener Behördenverlagerung

Bei einem Ortstermin spricht Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler von einem gelungenen Beispiel der Behördenverlagerung. Die soll nach dem Willen der Staatsregierung den Ballungsraum München entlasten und die Infrastruktur im ländlichen Raum stärken.

Die Finanzbehörden erhalten einen barrierefreien Zugang mittels einer Rampe. Bild: Wolfgang Widemann

Über eine Rampe und einen Aufzug bekommen beide Behörden einen barrierefreien Zugang. Im Eingangsbereich erhält die Finanzamt-Außenstelle Donauwörth zudem ein Servicezentrum, das als Anlaufstelle für die Bürger dienen soll. Wie die Außenanlagen solle es im Laufe des April fertiggestellt werden, so Hans-Peter Reif, der für die Außenstelle verantwortlich ist.

