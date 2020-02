vor 21 Min.

Bedford-Strohm spricht beim Landfrauentag

Großveranstaltung in der Wörnitzhalle ammorgigen Donnerstag

In der Harburger Wörnitzhalle findet am morgigen Donnerstag, 13. Februar, der Landfrauentag des Bayerischen Bauernverbands statt. Beginn ist um 9.30 Uhr. Die Festrede wird heuer gehalten vom Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm.

Nach der Eröffnung durch den Landfrauenchor und der Begrüßung durch Kreisbäuerin Ruth Meißler folgen eine Andacht und die Grußworte. Danach spricht Bedford-Strohm zum Thema „Region gestalten“. Nach dem Mittagessen gibt es ab 13.30 Uhr das Nachmittagsprogramm. Dabei gibt es unter anderem „Lustiges aus dem Alltag“ mit der Allgäuer Mundart-Poetin Waltraud Mair, auch bekannt als „Meichelsböcks Zenta“ beim Schwäbischen Fasching in Memmingen. Die abschließenden Worte spricht die stellvertretende Kreisbäuerin Susanne Löfflad. Die Veranstaltung wird in bewährter Manier vom Landfrauenchor musikalisch umrahmt. (dz)

