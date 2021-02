11:22 Uhr

Beerdigung in Rain mit 100 Gästen: Jetzt meldet sich Landrat Rößle zu Wort

Plus Landrat Stefan Rößle nimmt Stellung zur Beerdigung mit 100 Besuchern in Rain. Bürgermeister Karl Rehm hatte mit der Ausnahmegenehmigung seine Kompetenzen überschritten.

Von Thomas Hilgendorf

Die Beerdigung, die am vergangenen Freitag trotz geltender Corona-Regeln mit gut 100 Trauergästen auf dem Rainer Stadtfriedhof stattfand, setzt Bürgermeister Karl Rehm unter Druck. Rehm hatte gemeinsam mit der Polizei vor Ort entschieden, die zu dem Zeitpunkt bereits begonnene Trauerfeier per Ausnahmegenehmigung weiter laufen zu lassen – aus der Not heraus. Rein rechtlich wäre aber das Landratsamt für die Ausnahmegenehmigung zuständig gewesen. Von dort gibt es nun eine Einschätzung zu der Lage.

Landrat Stefan Rößle bekräftigt die Zuständigkeit der Kreisbehörde in Donauwörth. Dennoch, so Rößle, habe er Verständnis für die Entscheidung des Rainer Stadtoberhaupts. Rehm habe unter Druck gestanden – er habe dennoch nicht alleine entschieden, sondern eben in Absprache mit der örtlichen Polizei sowie mit dem Polizeipräsidium in Augsburg. Dieses, so Rößle, habe Rehm eindringlich darum gebeten, die bereits begonnene Zeremonie nicht abzubrechen.

Trotz geltender Corona-Regeln: Teilnehmer werden wohl nicht belangt

Diesem „dringenden Anraten“, wie es der Landrat gegenüber unserer Zeitung formuliert, sei Rains Bürgermeister schließlich gefolgt. Juristisch sei das Ganze schwierig zu bewerten, so Rößle – denn eigentlich sei damit gar keine gültige Genehmigung erfolgt.

Jedoch seien die Trauergäste davon ausgegangen, dass sie nach Erteilung der Erlaubnis rechtens gehandelt haben: „Von daher können die Beteiligten davon ausgehen, dass sie nicht belangt werden.“ Und Rehm? Rößle sagt hierzu: „Aktuell stehen Schritte des Landratsamtes nicht an. Rehm hat in einer absoluten Ausnahmesituation gehandelt.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen