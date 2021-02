Beerdigung mit 100 Gästen: Bürgermeister wird beleidigt

"Am Freitagnachmittag waren nach Angaben Rehms etwa 100 Trauergäste – „teils aus dem ganzen Bundesgebiet“ – nach Rain gekommen, um eine junge Frau zu Grabe zu tragen. Zuvor habe deren Familie versucht, eine Ausnahmegenehmigung in Bezug auf die wegen der Corona-Auflagen geltende Maximalzahl an Teilnehmern zu erwirken. „Ich habe das zweimal abgelehnt“, erklärt Rehm. "



Kurz:

- die Gäste wurden in Kenntnis der zweimal abgelehnt Ausnahme Genehmigung trotzdem eingeladen,



- Bürgermeister und Polizei haben aufgrund der geschaffenen Fakten dann kapituliert und dem Personen zu 100% nachgegeben.



Fazit: Nicht fragen, einfach machen. Und wenn dann der Amtmann kommt, mit möglichst viel Leuten nicht deeskalierend vor Ort sein und einschüchtern. Ist das etwa die Zukunft? Denn das ist genau was man immer wieder beobachtet. Sich nicht an Regeln halten, beleidigen und aggressiv auftreten und so das Ziel erreichen. Leider ein Erfolgskonzept.



Schwache Leistung. Ich werfe einmal den Rücktritt in den Raum.

