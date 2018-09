09:00 Uhr

Beerdigungen werden teurer

Die Stadt erhöht die Gebühren für Bestattungen. Der Dienst wird fortan privatrechtlich geführt. Und es gibt eine Neuerung beim anberaumten Waldfriedhof.

Von Thomas Hilgendorf

Viele kümmern sich zu Lebzeiten um ihre Beerdigung, damit die Angehörigen nicht von einer saftigen Rechnung überrascht werden. Bestattungen kosten mitunter viel Geld. In Donauwörth ist dieser Dienst in städtischer Hand. Die Gebühren werden fortan erhöht. Das hat der Donauwörther Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Das Gebührenaufkommen solle, so erläuterte Ordnungsamtsleiter Konrad Nagl, „die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten einschließlich der Kosten für die Ermittlung und Anforderung von einrichtungsbezogenen Abgaben decken“. Sprich: Die Stadt soll keine roten zahlen schreiben. Zu diesem Zweck wurde der Bayerische Kommunale Prüfungsverband beauftragt, der die einzelnen Gebühren nach diesen Grundsätzen mit Abschluss im Frühjahr dieses Jahres kalkuliert hat. Das Ergebnis der Kalkulation hat nun ergeben, dass eine volle Kostendeckung erst dann erreicht wird, wenn einzelne Gebührenpositionen teilweise um das Doppelte oder mehr erhöht werden.

Im Sinne einer sozialverträglichen Umsetzung und in Absprache mit dem Kommunalen Prüfungsverband empfiehlt es sich deshalb eine „schrittweise Gebührenanpassung“ vorzunehmen. Der neuen Friedhofsgebührensatzung liegen deshalb Gebühren zugrunde, die eine Kostendeckung von 80 Prozent aufweisen, statt bisher 66 Prozent. Die neue Konzeption der Donauwörther Satzung orientiere sich am Muster des Bayerischen Gemeindetags, das als Grundlage für örtliche Friedhofsgebührensatzungen empfohlen wird, erklärte Nagl.

Er untermauerte dies mit einem Beispiel: Aktuell kostet eine Erdbestattung am städtischen Friedhof in Donauwörth 1360 Euro. Darin enthalten sind unter anderem der Neuerwerb der Grabstätte auf 20 Jahre, die Benutzung der Leichenhalle, der Kühlung und Trauerhalle und die Grabträger.

Nach dem neuen Gebührenvorschlag mit der achtzigprozentigen Kostendeckung sind dafür nun 1668 Euro zu entrichten.

Ginge man bereits jetzt von einer hundertprozentigen Deckung auf, so lägen die Kosten bei 2080 Euro.

Im Stadtrat ist eine weitere Neuerung für das Bestattungswesen beschlossen worden. Die Stadt betreibt derzeit ihren Bestattungsdienst aktuell als sogenannten „Betrieb gewerblicher Art“ in Form eines Regiebetriebs. Der Bestattungsdienst bietet hierbei Leistungen an, die auch von privaten Unternehmen erbracht werden könnten – dabei handelt es sich um Überführungen, Einbettungen und hygienische Versorgung, Verkauf von Särgen und Urnen sowie Zubehör, Vorsorgeverträge und Vermittlungstätigkeiten.

Im Gutachten des Kommunalen Prüfungsverbands wurde empfohlen, den Bestattungswirtschaftsbetrieb künftig privatrechtlich auszugestalten – mit privatrechtlichen Verträgen und privatrechtlichen Entgelten. Laut Konrad Nagl werde sich an den Kosten für die Angehörigen dadurch aber nichts wesentlich ändern, da stets im Hinblick auf eine Marktanalyse kalkuliert werde. Dabei sind die Kosten öffentlicher sowie privater Unternehmen mit eingerechnet. Ratsherr Josef Reichensberger (AL/ JB) zeigte sich skeptisch – er befürchtet, dass die privatrechtliche Führung des städtischen Bestattungsdienstes auf kurz oder lang zu Kostenerhöhungen führen könnte.

Auch im Hinblick auf den geplanten Waldfriedhof in der Parkstadt (wir berichteten) gibt es eine Veränderung in der Satzung. In der angedachten Satzung wie auch im Bebauungsplan „Bestattungswald Donauwörth“ ist in der aktuellen Fassung fast durchgängig vom Naturfriedhof Donauwörth die Rede. Einmal allerdings auch vom Grundgedanken der „Idee eines christlichen Waldfriedhofes“. Das Bistum Augsburg legte hierzu eine Stellungnahme vor, weil sie dazu als Träger öffentlicher Belange aufgefordert worden war.

Laut katholischem Bistum zeichnet sich ein christlicher Waldfriedhof allerdings „durch die prinzipielle Möglichkeit von Erdbestattungen aus, welche beim geplanten Projekt jedoch generell ausgeschlossen sind“. Hierauf änderte der Stadtrat – ohne jede Diskussion – den Passus ab. „Christlich“ ist jetzt herausgestrichen, der Abschnitt lautet in aktueller Fassung: „Grundgedanke ist die Idee eines Naturfriedhofes.“ Wie die Verwaltung auf Nachfrage der DZ mitteilte, habe sich lediglich die katholische Seite hierzu rückgemeldet, die evangelische Kirche habe sich einer Stellungnahme zunächst enthalten.

