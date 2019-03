20.03.2019

Begegnung der Bürger macht Europa möglich

Freundeskreis in Feldheim blickt schon auf den Gegenbesuch

In der Hauptversammlung des Deutsch-Französischen Freundeskreises Feldheim–Plestin-les-Grèves hat „die liebe Erinnerung an die Begegnung mit französischen Freunden im August 2018“ im Mittelpunkt gestanden. „Es war wieder eine schöne Sache. So eine wunderbare Freundschaft kann durch nichts ersetzt werden“, sagte Vorsitzende Claudia Hausner.

Der Vorstand wünsche, dass die Freundschaft und die gegenseitigen Besuche auch weiter Bestand haben. „Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Gemeinde, vor allem bei unserem Bürgermeister Peter Mahl, für die tolle Unterstützung. Wenn man so eine Hilfe hat, macht es die Arbeit ein ganzes Stück leichter und angenehmer“, sagte Hausner, die sich bei allen 42 Fahrtteilnehmern für die harmonische Woche bedankte und die Höhepunkte der Fahrt noch einmal Revue passieren ließ. „Am wichtigsten war wiederum die Begegnung in den Gastfamilien.“

Bürgermeister Mahl stellte in seinem Grußwort die Frage: „Sind solche Partnerschaften noch zeitgemäß?“ Der Versöhnungsgedanke sei Gott sei Dank nicht mehr aktuell. Aber wie könne Völkerverständigung funktionieren, wenn sich nicht Leute „an der Basis“ treffen? Dort nämlich finde „das Europa der Bürger“ statt. „Die Europäische Union ist das erfolgreichste Friedensprojekt der europäischen Geschichte“, so der Bürgermeister. Am deutlichsten zeige sich dies in den vielen Partnerschaften, die aber stärker von Brüssel gefördert werden müssten. Erst die Begegnung der Bürger ermögliche ein Europa, das gelebt und erlebbar sei. Mahl schloss so: „Lassen wir nichts unversucht, unsere Jugend für Partnerschaften in Europa zu begeistern. Es wäre verdammt schade, wenn sie sich nicht fortsetzen ließen.“

„Unsere Freunde aus Plestin sind ab Mittwoch, 21. August, bis Montag, 26. August 2019, bei uns zu Gast“, kündigte Hausner an und bat alle Mitglieder um Unterstützung bei der Unterbringung. Nachdem Schatzmeister Stefan Arbter einen Überblick über die Finanzen des Vereins gegeben und die Kassenprüfer Werner Stapf und Heinz Männl ihm „tadellose Kassenführung“ bescheinigt hatte, wurden er und der gesamte Vorstand einstimmig entlastet. (ma)

